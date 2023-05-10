путин отменил визы для граждан Грузии В Тбилиси назвали такой шаг провокацией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации рф, передает УНН.
Детали
Согласно документу граждане Грузии с 15 мая смогут посещать россию на срок до 90 дней без оформления виз.
Кроме того путин отменил свой указ четырехлетней давности, который ограничивал полеты российских авиакомпаний в Грузию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.
«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!», - написала Зурабишвили в Twitter.
Дополнение
Прямого регулярного авиасообщения между Грузией и россией нет. Российская сторона не обращалась с просьбой об изменении статуса, заявило Агентство гражданской авиации Грузии.
В феврале 2023 года Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным против россии в авиационной сфере, и одновременно предупредил об угрозе вторичных ограничений для тех, кто помогает стране-агрессору обходить их.