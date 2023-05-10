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путин отменил визы для граждан Грузии В Тбилиси назвали такой шаг провокацией

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации рф, передает УНН.

Детали

Согласно документу граждане Грузии с 15 мая смогут посещать россию на срок до 90 дней без оформления виз.

Кроме того путин отменил свой указ четырехлетней давности, который ограничивал полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!», - написала Зурабишвили в Twitter.

Дополнение

Прямого регулярного авиасообщения между Грузией и россией нет. Российская сторона не обращалась с просьбой об изменении статуса, заявило Агентство гражданской авиации Грузии.

В феврале 2023 года Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным против россии в авиационной сфере, и одновременно предупредил об угрозе вторичных ограничений для тех, кто помогает стране-агрессору обходить их.

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