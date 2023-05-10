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путін скасував візи для громадян Грузії. У Тбілісі назвали такий крок провокацією

путін скасував візи для громадян Грузії. У Тбілісі назвали такий крок провокацією

Київ • УНН

 • 1004972 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року. Відповідний указ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф, передає УНН.

Деталі

Згідно з документом громадяни Грузії з 15 травня зможуть відвідувати росію на термін до 90 днів без оформлення віз.

Крім того, путін скасував свій указ чотирирічної давності, який обмежував польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

«Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення і скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки росія продовжує свою агресію проти України і окупує нашу територію!» - написала Зурабішвілі у Twitter.

Доповнення

Прямого регулярного авіасполучення між Грузією і росією немає. Російська сторона не зверталася з проханням про зміну статусу, заявило Агентство цивільної авіації Грузії.

У лютому 2023 року Євросоюз закликав Грузію долучитися до санкцій, запроваджених проти росії в авіаційній сфері, і водночас попередив про загрозу вторинних обмежень для тих, хто допомагає країні-агресору обходити їх.

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