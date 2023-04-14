Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что не имеет прямого регулярного авиасообщения с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Прямого регулярного авиасообщения между Грузией и россией нет. Российская сторона не обращалась с просьбой об изменении статуса, заявило Агентство гражданской авиации Грузии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Rustavi2.
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"Мы решительно заявляем, что прямое регулярное авиасообщение между Грузией и россией не осуществляется и статус-кво указанной ситуации не изменился. Также хотим отметить, что российская сторона не обращалась с просьбой о возобновлении регулярного авиасообщения", - говорится в заявлении.
Детали
Ряд грузинских СМИ распространил информацию, что одна из местных авиакомпаний планирует осуществлять прямые рейсы в Москву.
"Мы не можем комментировать инициативу грузинской компании", - говорится в сообщении.
Авиасообщение между Грузией и россией прекратилось в 2019 году.
Напомним
В феврале 2023 года Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным против России в авиационной сфере, и одновременно предупредил об угрозе вторичных ограничений для тех, кто помогает стране-агрессору обходить их.