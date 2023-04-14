Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що не має прямого регулярного авіасполучення з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прямого регулярного авіасполучення між Грузією та росією немає. Російська сторона не зверталася х проханням про зміну статусу, заявило Агентство цивільної авіації Грузії. Про це інформує УНН, посилаючись на Rustavi2.
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"Ми рішуче заявляємо, що пряме регулярне авіасполучення між Грузією та росією не здійснюється і статус-кво зазначеної ситуації не змінився. Також хочемо зазначити, що російська сторона не зверталася з проханням про відновлення регулярного авіасполучення", - йдеться в заяві.
Деталі
Низка грузинських ЗМІ поширила інформацію, що одна з місцевих авіакомпаній планує здійснювати прямі рейси до москви.
"Ми не можемо коментувати ініціативу грузинської компанії", - йдеться в повідомленні.
Авіасполучення між Грузією та росією припинилося у 2019 році.
Нагадаємо
У лютому 2023 року Євросоюз закликав Грузію приєднатися до санкцій, запроваджених проти росії в авіаційній сфері, і водночас попередив про загрозу вторинних обмежень для тих, хто допомагає країні-агресору обходити їх.