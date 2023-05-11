Готовит почву для ввода армии в Тбилиси: Саакашвили о решении путина о "безвизе" и возобновлении полетов

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"Никто в Грузии не знает путина лучше меня. Своим вчерашним шагом он не пытается получить благосклонность грузин, а готовит почву для ввода армии в Тбилиси. Он до сих пор не простил мне и грузинскому народу то, что не смог этого сделать в 2008 году. Конечно, он не будет ждать решения о предоставлении статуса кандидата, но перед этим будет действовать гораздо быстрее", - написал Саакашвили.

По его словам, сейчас, как никогда, нужна демонстрация консолидации всей громады, чтобы она видела, что впереди нелегко.

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Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

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