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Літаки рф вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення: у Києві назвали рішення путіна - угодою з дияволом

Київ • УНН

 • 3891234 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко і нагадав, що "у 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення", передає УНН.

Деталі

За словами Ніколенка, Україна розглядає рішення владіміра путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції.

"Курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території, повзучої "бордеризації", викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами. Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу.

У 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів", - зауважив речник МЗС.

Ніколенко додав, що росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті рф.

Додамо

"Політика зближення із агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неоднаразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту.

У цьому контексті ми висловлюємо солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах.

Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - резюмував речник МЗС.

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Доповнення

Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.

Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

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