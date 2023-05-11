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Самолеты рф уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население: в Киеве назвали решение путина - сделкой с дьяволом

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко и напомнил, что "в 2008 российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население", передает УНН.

Детали

По словам Николенко, Украина рассматривает решение властей путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующей грузинской власти наложить санкции на россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции.

"Курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой происходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами. Кремль получает уступки без понесения ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу.

В 2008 российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин", - отметил спикер МИД.

Николенко добавил, что россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель москвы — создать условия, при которых прогресс будет невозможен. Доказано на опыте беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены рф.

Добавим

"Политика сближения с агрессором ожидаемо не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в частности в акциях протеста.

В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах.

Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении россии с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии", - резюмировал представитель МИД.

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Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

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