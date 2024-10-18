Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС
Киев • УНН
Саммит Европейского совета объявил о фактическом прекращении процесса вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства. ЕС призывает Грузию внедрять демократические реформы и проводить свободные выборы.
В четверг, 17 октября, состоялся очередной саммит Европейского совета. Согласно выводам встречи, было объявлено о фактической остановке процесса приема Грузии в Евросоюз. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Евросовета, пишет УНН.
Детали
В документе говорится о том, что Европейский совет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на их европейском пути. Однако Совет выражает серьезную обеспокоенность из-за действий правительства Грузии, которые противоречат ценностям и принципам, на которых базируется Европейский Союз.
Европейский совет напоминает, что такие действия ставят под угрозу европейский курс Грузии и фактически останавливают его. Он призывает Грузию внедрять демократические, всесторонние и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией,
Кроме того, совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы в стране будут "свободными и справедливыми" в соответствии с международными стандартами, и что международные и национальные наблюдатели смогут работать без препятствий.
В документе также подчеркивается необходимость защиты свободных и независимых СМИ, а также подтверждается неизменная поддержка Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Европейский совет акцентирует внимание на неизменной приверженности Европейского Союза к мирному разрешению конфликтов и своей политике непризнания и вовлечения,
Напомним
Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об агентах". Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.
После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок. Также Соединенные Штаты прекратили оказание помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов.