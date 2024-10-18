Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС

ukenru
Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  70640 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  94161 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  100247 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  98206 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  81769 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  86437 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  95990 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  114036 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  82059 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100743 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

  •  49629 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  62816 просмотра
Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

  •  42620 просмотра
Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

  •  46779 просмотра
Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

  •  32175 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  115468 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  114036 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  140432 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  171164 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  154064 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  62816 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  112402 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  117059 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  104780 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  130977 просмотра
Актуальное
Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС

Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 00:55  •  288 просмотра

Read in English

Саммит Европейского совета объявил о фактическом прекращении процесса вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства. ЕС призывает Грузию внедрять демократические реформы и проводить свободные выборы.

В четверг, 17 октября, состоялся очередной саммит Европейского совета. Согласно выводам встречи, было объявлено о фактической остановке процесса приема Грузии в Евросоюз. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Евросовета, пишет УНН.

Детали

В документе говорится о том, что Европейский совет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на их европейском пути. Однако Совет выражает серьезную обеспокоенность из-за действий правительства Грузии, которые противоречат ценностям и принципам, на которых базируется Европейский Союз.

Европейский совет напоминает, что такие действия ставят под угрозу европейский курс Грузии и фактически останавливают его. Он призывает Грузию внедрять демократические, всесторонние и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией,

- указано в документе.

Кроме того, совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы в стране будут "свободными и справедливыми" в соответствии с международными стандартами, и что международные и национальные наблюдатели смогут работать без препятствий.

В документе также подчеркивается необходимость защиты свободных и независимых СМИ, а также подтверждается неизменная поддержка Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Европейский совет акцентирует внимание на неизменной приверженности Европейского Союза к мирному разрешению конфликтов и своей политике непризнания и вовлечения,

- резюмировали в выводах по Грузии.

Напомним

Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на "закон об агентах". Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.

После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок. Также Соединенные Штаты прекратили оказание помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
hruziia-krainaГрузия