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Саміт Євроради оголосив про фактичне припинення вступу Грузії до ЄС

Київ • УНН

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Саміт Європейської ради оголосив про фактичне припинення процесу вступу Грузії до ЄС через дії уряду. ЄС закликає Грузію впроваджувати демократичні реформи та проводити вільні вибори.

Саміт Євроради оголосив про фактичне припинення вступу Грузії до ЄС

У четвер, 17 жовтня, відбувся черговий саміт Європейської ради. Згідно з висновками зустрічі, було оголошено про фактичну зупинку процесу прийому Грузії до Євросоюзу. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Євроради, пише УНН.

Деталі

У документі йдеться про те, що Європейська рада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на їхньому європейському шляху. Однак Рада висловлює серйозну стурбованість через дії уряду Грузії, які суперечать цінностям і принципам, на яких базується Європейський Союз.

Європейська рада нагадує, що такі дії ставлять під загрозу європейський курс Грузії та фактично зупиняють його. Вона закликає Грузію впроваджувати демократичні, всебічні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. ЄС продовжить уважно слідкувати за ситуацією,

- зазначено в документі.

Крім того, рада очікує, що майбутні парламентські вибори в країні будуть "вільними і справедливими" відповідно до міжнародних стандартів, і що міжнародні та національні спостерігачі зможуть працювати без перешкод.

У документі також підкреслюється необхідність захисту вільних і незалежних ЗМІ, а також підтверджується незмінна підтримка Євросоюзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Європейська рада акцентує увагу на незмінній прихильності Європейського Союзу до мирного вирішення конфліктів і своїй політиці невизнання та залучення,

– резюмували у висновках щодо Грузії.

Нагадаємо

Незважаючи на заклики міжнародних партнерів, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента на "закон про агентів". Цей закон оголошує носіями інтересів іноземного впливу всі громадські та медійні організації, які отримують фінансування від стратегічних партнерів країни.

Після ухвалення закону Євросоюз припинив частину допомоги Грузії, а США відклали військові навчання на невизначений термін. Також Сполучені Штати припинили надання допомоги уряду Грузії на суму понад 95 мільйонів доларів. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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