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Президентка Грузії закликала до проєвропейського вибору на багатотисячному мітингу в Тбілісі

Київ • УНН

 • 13085 перегляди

Саломе Зурабішвілі виступила перед багатотисячним натовпом у Тбілісі, закликаючи голосувати проти "Грузинської мрії". Майбутні парламентські вибори розглядаються як тест на прозахідну орієнтацію Грузії.

Президентка Грузії закликала до проєвропейського вибору на багатотисячному мітингу в Тбілісі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до багатотисячного натовпу під час мітингу в Тбілісі, виголосивши проєвропейське послання напередодні парламентських виборів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

За її словами, люди на центральній площі Тбілісі представляють "вільну Грузію". Зурабішвілі закликала людей голосувати проти чинної партії "Грузинська мрія".

Під час виступу Зурабічвілі невідомі люди світили лазером їй в обличчя з сусіднього даху, очевидно, намагаючись відволікти її.

Активісти заявили, що вибори - це можливість отримати європейське майбутнє для себе і своїх дітей. Багато демонстрантів заявили, що вважають ці вибори екзистенціально важливими для країни.

Додамо

Парламентські вибори до грузинського парламенту, які пройдуть 26 жовтня, розглядаються як тест на те, чи повернеться Грузія в орбіту росії, чи збереже свою прозахідну орієнтацію.

Минулого року ЄС надав Грузії статус кандидата, що є першим етапом на шляху до можливого членства. Але відносини різко погіршилися після того, як у травні "Грузинська мрія" ухвалила закон про "іноземних агентів", що, на думку критиків, свідчить про поворот у бік росії.

Саміт Євроради оголосив про фактичне припинення вступу Грузії до ЄС18.10.24, 03:55 • 18626 переглядiв

У неділю грузини під прапорами ЄС і Грузії зібралися на площі Свободи, щоб підтримати чотири основні прозахідні опозиційні групи, які братимуть участь у виборах наступних вихідних.

Зурабішвілі, яка має переважно церемоніальні повноваження, була обрана у 2018 році за підтримки "Грузинської мрії", але відтоді стала однією з найгостріших її критиків. Опитування громадської думки показують, що "Грузинська мрія" залишається найпопулярнішою партією в країні, хоча вона втратила позиції з 2020 року, коли вона отримала майже 50% голосів і вузьку парламентську більшість.

Нагадаємо

Саломе Зурабішвілі звернулася до президентів України та Молдови, підкресливши спільну боротьбу проти російської агресії. Вона закликала міжнародних партнерів підтримати євроінтеграційні прагнення Грузії.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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