Президент Чехии: деятельность военных НАТО в Украине не нарушила бы никаких международных правил

Военные НАТО могут осуществлять вспомогательную деятельность непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушает никаких международных правил, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Чешскому телевидению, сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По словам президента Чехии, необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и возможным привлечением военных к какой-то "вспомогательной" деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек", - напомнил Павел.

Также он подчеркнул, что "с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО - как и гражданским лицам, например, - помогать в работе в Украине".

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Отвечая на вопрос, поддерживает ли он участие войск НАТО в прямой поддержке Украины на ее территории, Павел не стал говорить "нет".

"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и обучать там украинских солдат", - сказал он.

Он также напомнил, что после начала российского вторжения в Украину москва заявила, что любой, кто предоставляет Украине любую помощь, станет законной мишенью.

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"Сегодня мы не только поставляем Украине стрелковое оружие, мы поставляем ей танки, возможно, скоро мы будем поставлять ей самолеты, мы поставляем ей крылатые ракеты средней дальности, и при этом не было ни одного нападения на территорию НАТО. россия прекрасно понимает, что это было бы нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", - сказал президент Чехии.

По словам Павела, западные союзники должны иметь мужество защищать свою деятельность юридически, "потому, что помощь в обучении и обслуживании техники в суверенной стране не является боевыми действиями", пояснил он.

Напомним

Недавно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.