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Правительство Нидерландов одобрило целевой показатель расходов НАТО на оборону в 5% ВВП

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Правительство Нидерландов согласовало увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2032 году, поддерживая цель НАТО. Это решение может привести к конфликту с парламентом.

Правительство Нидерландов одобрило целевой показатель расходов НАТО на оборону в 5% ВВП

Временный кабинет премьер-министра Нидерландов Дика Схофа согласился увеличить расходы на оборону и безопасность страны до 5% национального валового внутреннего продукта к 2032 году, в соответствии с предложенной целью Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Правительство Нидерландов, которое на прошлой неделе потеряло парламентское большинство, должно принять саммит НАТО 24-25 июня в Гааге. Ожидается, что на нем будет присутствовать президент США Дональд Трамп, который требовал от союзников по Альянсу увеличить расходы на оборону до 5% национального ВВП после угроз выхода из альянса.

Мы договорились о 5% ВВП, из которых 3,5% - на основные расходы на оборону, а 1,5% - на более широкую безопасность, но мы все еще открыты для дискуссии относительно точного года и точного пути роста для этого. Некоторым странам может понадобиться гибкость относительно сроков

- сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Лидеры НАТО на саммите намерены принять этот показатель в качестве цели для членов Организации. Он превышает даже расходы США на оборону. Ожидается, что достижение этой цели будет стоить Нидерландам до 19 миллиардов евро (22 миллиарда долларов).

Это решение правительства страны может привести к конфликту с парламентом, который на прошлой неделе выступил против новой цели НАТО во время голосования без обязательной силы. Он планирует снова обсудить этот вопрос во вторник.

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Без поддержки большинства парламента, Схоф будет принимать саммит, не имея весомых полномочий для реализации его главной цели.

Кабинет министров принял решение, но нам все равно нужно будет обсудить этот вопрос в парламенте 

– сказал Схоф.

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Напомним

Страны НАТО планируют учитывать новые средства, потраченные на укрепление Вооруженных сил Украины - как оборонные расходы в рамках предложения Альянса повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП.

Британия будет вынуждена подписать соглашение об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году на саммите НАТО в этом месяце. Это произойдет в рамках кампании генерального секретаря альянса, направленной на поддержку сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.  

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
НАТО
Вооруженные силы Украины
Гаага
Дональд Трамп
Великобритания
Нидерланды
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