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Некоторые американские законодатели "не имеют представления" о масштабах перевооружения рф - Мерц

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Канцлер Германии заявил, что некоторые американские законодатели не понимают масштабов перевооружения рф. Он призвал их взглянуть на это, подчеркнув увеличение оборонного бюджета россии.

Некоторые американские законодатели "не имеют представления" о масштабах перевооружения рф - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые американские законодатели не понимают масштабов кампании по перевооружению россии. Такое заявление немецкий лидер сделал через день после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Я встретился с некоторыми сенаторами на Капитолийском холме и сказал им, пожалуйста, посмотреть на перевооружение, которое проводит россия. Они явно не имеют представления, что там сейчас происходит

– сказал он, не называя имен сенаторов.

Добавим

россия перевела оборонные заводы на круглосуточное производство с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Государство-агрессор подписало соглашения о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном, что побудило европейских чиновников предупредить, что москва вскоре может быть в состоянии атаковать территорию НАТО.

российская федерация, повысившая свой оборонный бюджет на 2025 год до самого высокого уровня со времен Холодной войны, отрицает какие-либо такие намерения атаковать НАТО. российское правительство заявляет, что проводит "специальную военную операцию" в Украине, чтобы отстоять собственную безопасность перед лицом того, что государство-агрессор называет враждебным Западом.

Мерц: Трамп – «ключевая фигура», которая может оказать давление на россию05.06.25, 20:38 • 3008 просмотров

Мерц, консерватор, пришедший к власти в мае, является последним европейским лидером, посетившим Трампа, надеясь убедить его в необходимости поддержать Украину против вторжения россии и продолжать помогать укреплять безопасность Европы через альянс НАТО.

Немецкий канцлер отметил, что его успокоили слова, сказанные Трампом во время их публичной встречи в Овальном кабинете, особенно "решительное нет" президента США на вопрос о том, есть ли у Соединенных Штатов планы выйти из НАТО.

Европейские страны увеличивают расходы на оборону после того, как полномасштабное вторжение россии в Украину спровоцировало самый кровавый конфликт на континенте со времен Второй мировой войны.

Еще до вступления в должность Мерц сплотил специальное парламентское большинство для изменения конституции Германии, чтобы освободить военные расходы от большинства правил заимствований. С тех пор он пообещал потратить еще 1,5% валового внутреннего продукта на инфраструктуру с военным двойным использованием.

Мерц поддержал требование Трампа к членам НАТО взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону более чем удвоить их до 5% ВВП в будущем. Трамп приветствовал это обязательство в четверг и сказал Мерцу, что американские войска останутся в Германии.

В сентябре прошлого года россия заявила, что ее оборонный бюджет достигнет 13,5 триллиона рублей в 2025 году, что на 25% больше, чем в предыдущем году, а это означает, что военные расходы поглотят 32% всех государственных расходов.

Напомним

Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении его деда Фридриха Трампа, позже Фредерика. Документ передан во время встречи в Белом доме.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Фридрих Мерц
Дональд Трамп
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