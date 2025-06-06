Некоторые американские законодатели "не имеют представления" о масштабах перевооружения рф - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил, что некоторые американские законодатели не понимают масштабов перевооружения рф. Он призвал их взглянуть на это, подчеркнув увеличение оборонного бюджета россии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые американские законодатели не понимают масштабов кампании по перевооружению россии. Такое заявление немецкий лидер сделал через день после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Я встретился с некоторыми сенаторами на Капитолийском холме и сказал им, пожалуйста, посмотреть на перевооружение, которое проводит россия. Они явно не имеют представления, что там сейчас происходит
Добавим
россия перевела оборонные заводы на круглосуточное производство с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Государство-агрессор подписало соглашения о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном, что побудило европейских чиновников предупредить, что москва вскоре может быть в состоянии атаковать территорию НАТО.
российская федерация, повысившая свой оборонный бюджет на 2025 год до самого высокого уровня со времен Холодной войны, отрицает какие-либо такие намерения атаковать НАТО. российское правительство заявляет, что проводит "специальную военную операцию" в Украине, чтобы отстоять собственную безопасность перед лицом того, что государство-агрессор называет враждебным Западом.
Мерц: Трамп – «ключевая фигура», которая может оказать давление на россию05.06.25, 20:38 • 3008 просмотров
Мерц, консерватор, пришедший к власти в мае, является последним европейским лидером, посетившим Трампа, надеясь убедить его в необходимости поддержать Украину против вторжения россии и продолжать помогать укреплять безопасность Европы через альянс НАТО.
Немецкий канцлер отметил, что его успокоили слова, сказанные Трампом во время их публичной встречи в Овальном кабинете, особенно "решительное нет" президента США на вопрос о том, есть ли у Соединенных Штатов планы выйти из НАТО.
Европейские страны увеличивают расходы на оборону после того, как полномасштабное вторжение россии в Украину спровоцировало самый кровавый конфликт на континенте со времен Второй мировой войны.
Еще до вступления в должность Мерц сплотил специальное парламентское большинство для изменения конституции Германии, чтобы освободить военные расходы от большинства правил заимствований. С тех пор он пообещал потратить еще 1,5% валового внутреннего продукта на инфраструктуру с военным двойным использованием.
Мерц поддержал требование Трампа к членам НАТО взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону более чем удвоить их до 5% ВВП в будущем. Трамп приветствовал это обязательство в четверг и сказал Мерцу, что американские войска останутся в Германии.
В сентябре прошлого года россия заявила, что ее оборонный бюджет достигнет 13,5 триллиона рублей в 2025 году, что на 25% больше, чем в предыдущем году, а это означает, что военные расходы поглотят 32% всех государственных расходов.
Напомним
Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении его деда Фридриха Трампа, позже Фредерика. Документ передан во время встречи в Белом доме.