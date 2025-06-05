Мерц подарував Трампу свідоцтво про народження його німецького діда

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц подарував президенту США Дональду Трампу свідоцтво про народження німецького діда американського лідера Фрідріха Трампа, пережає УНН із посиланням на The Guardian.

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Мерц під час зустрічі із Трампом подарував йому "документ у рамці".

Як з'ясувалось - це факсиміле свідоцтва про народження німецького діда Трампа, Фрідріха Трампа, який пізніше змінив своє ім'я на Фредерік.

Це ... мій подарунок для американського президента Дональда Трампа та мого візиту до Вашингтона, коли я вперше зустрінуся з ним. Це свідоцтво про народження його діда з англійським перекладом. Його створило Федеральне міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Каліграфія справді сенсаційна - повідомив Мерц в Х.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрічається з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі.

Це перша особиста зустріч лідерів США та Німеччини, яка відбувається на тлі обговорення низки важливих міжнародних питань.