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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его немецкого деда

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении его деда Фридриха Трампа, позже Фредерика. Документ был передан во время встречи в Белом доме.

Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его немецкого деда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении немецкого деда американского лидера Фридриха Трампа, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мерц во время встречи с Трампом подарил ему "документ в рамке".

Как выяснилось - это факсимиле свидетельства о рождении немецкого деда Трампа, Фридриха Трампа, который позже сменил свое имя на Фредерик.

Это ... мой подарок для американского президента Дональда Трампа и моего визита в Вашингтон, когда я впервые встречусь с ним. Это свидетельство о рождении его деда с английским переводом. Его создало Федеральное министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия. Каллиграфия действительно сенсационная 

- сообщил Мерц в Х.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Это первая личная встреча лидеров США и Германии, которая проходит на фоне обсуждения ряда важных международных вопросов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Хранитель
Белый дом
Вашингтон
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
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