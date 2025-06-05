Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его немецкого деда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении немецкого деда американского лидера Фридриха Трампа, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мерц во время встречи с Трампом подарил ему "документ в рамке".

Как выяснилось - это факсимиле свидетельства о рождении немецкого деда Трампа, Фридриха Трампа, который позже сменил свое имя на Фредерик.

Это ... мой подарок для американского президента Дональда Трампа и моего визита в Вашингтон, когда я впервые встречусь с ним. Это свидетельство о рождении его деда с английским переводом. Его создало Федеральное министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия. Каллиграфия действительно сенсационная - сообщил Мерц в Х.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Это первая личная встреча лидеров США и Германии, которая проходит на фоне обсуждения ряда важных международных вопросов.