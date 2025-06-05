Мерц: Трамп – «ключевая фигура», которая может оказать давление на россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является ключевой фигурой, которая действительно может остановить войну, оказывая давление на российского диктатора владимира путина, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Я сказал президенту Трампу перед нашим приходом, что он является ключевой фигурой в мире, которая действительно может это сделать сейчас, оказывая давление на россию - сообщил Мерц.

Также канцлера Германии спросили, соглашается ли он с аналогией, которую сделал Дональд Трамп по поводу войны между россией и Украиной, назвав ее дракой между двумя детьми.

Я думаю, у нас есть общее мнение по поводу этой войны и согласны с тем, насколько она ужасна, и мы оба ищем способы остановить ее очень скоро – говорит он.

Также Мерц заявил, что "мы все обязаны" сделать что-то, чтобы остановить войну. Он добавил, что его личное мнение четкое – они на стороне Украины.

Мы на стороне Украины, и мы пытаемся сделать ее сильнее и сильнее, просто чтобы заставить путина остановить эту войну - сказал канцлер.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп сзаверил, что будет "очень, очень жестким", если станет понятно, что война не закончится скоро. Так американский лидер ответил на вопрос, введет ли он больше санкций против россии.

Трамп заявил о печали из-за событий между россией и Украиной во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также он заверил в поддержке Украины.