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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Мерц: Трамп є «ключовою особою», яка може тиснути на росію

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Дональд Трамп є ключовою фігурою, здатною зупинити війну в Україні, вплинувши на путіна. Він підкреслив, що обидва поділяють думку про жахливість війни.

Мерц: Трамп є «ключовою особою», яка може тиснути на росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є ключовою особою, яка справді може зупинити війну, чинячи тиск на російського диктатора володимира путіна, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Я сказав президенту Трампу перед нашим приходом, що він є ключовою особою у світі, яка дійсно може це зробити зараз, чинячи тиск на росію

- повідомив Мерц.

Також канцлера Німеччини запитали, чи погоджується він з аналогією, яку зробив Дональд Трамп щодо війни між росією та Україною, назвавши її бійкою між двома дітьми.

Я думаю, ми маємо спільну думку щодо цієї війни та згодні з тим, наскільки вона жахлива, і ми обидва шукаємо способи зупинити її дуже скоро

– каже він.

Також Мерц заявив, що "ми всі маємо обов'язок" зробити щось, щоб зупинити війну. Він додав, що його особиста думка чітка – вони на боці України.

Ми на боці України, і ми намагаємося зробити її сильнішою і сильнішою, просто щоб змусити путіна зупинити цю війну

- сказав канцлер.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп запевнив, що буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Так американський лідер відповів на запитання, чи запровадить він більше санкцій проти росії.

Трамп заявив про сум через події між росією та Україною під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Також він запевнив у підтримці України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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