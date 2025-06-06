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Деякі американські законодавці "не мають уявлення" про масштаби переозброєння рф - Мерц

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Канцлер Німеччини заявив, що деякі американські законодавці не розуміють масштабів переозброєння рф. Він закликав їх поглянути на це, наголосивши на збільшенні оборонного бюджету росії.

Деякі американські законодавці "не мають уявлення" про масштаби переозброєння рф - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії з переозброєння росії. Таку заяву німецький лідер зробив через день після переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Я зустрівся з деякими сенаторами на Капітолійському пагорбі та сказав їм, будь ласка, подивитися на переозброєння, яке проводить росія. Вони явно не мають уявлення, що там зараз відбувається

– сказав він, не називаючи імен сенаторів.

Додамо

росія перевела оборонні заводи на цілодобове виробництво з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Держава-агресор підписала угоди про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном, що спонукало європейських чиновників попередити, що москва незабаром може бути в змозі атакувати територію НАТО.

російська федерація, яка підвищила свій оборонний бюджет на 2025 рік до найвищого рівня з часів Холодної війни, заперечує будь-які такі наміри атакувати НАТО. російський уряд заявляє, що проводить "спеціальну військову операцію" в Україні, щоб відстояти власну безпеку перед лицем того, що держава-агресор називає ворожим Заходом.

Мерц: Трамп є «ключовою особою», яка може тиснути на росію05.06.25, 20:38 • 3008 переглядiв

Мерц, консерватор, який прийшов до влади у травні, є останнім європейським лідером, який відвідав Трампа, сподіваючись переконати його в необхідності підтримати Україну проти вторгнення росії та продовжувати допомагати зміцнювати безпеку Європи через альянс НАТО.

Німецький канцлер зазначив, що його заспокоїли слова, сказані Трампом під час їхньої публічної зустрічі в Овальному кабінеті, особливо "рішуче ні" президента США на запитання про те, чи мають Сполучені Штати плани вийти з НАТО.

Європейські країни збільшують витрати на оборону після того, як повномасштабне вторгнення росії в Україну спровокувало найкривавіший конфлікт на континенті з часів Другої світової війни.

Ще до вступу на посаду Мерц згуртував спеціальну парламентську більшість для зміни конституції Німеччини, щоб звільнити військові витрати від більшості правил запозичень. З того часу він пообіцяв витратити ще 1,5% валового внутрішнього продукту на інфраструктуру з військовим подвійним використанням.

Мерц підтримав вимогу Трампа до членів НАТО взяти на себе зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону більш ніж подвоїти їх до 5% ВВП у майбутньому. Трамп привітав це зобов'язання у четвер і сказав Мерцу, що американські війська залишаться в Німеччині.

У вересні минулого року росія заявила, що її оборонний бюджет досягне 13,5 трильйона рублів у 2025 році, що на 25% більше, ніж у попередньому році, а це означає, що військові витрати поглинуть 32% усіх державних витрат.

Нагадаємо

Фрідріх Мерц подарував Дональду Трампу факсиміле свідоцтва про народження його діда Фрідріха Трампа, пізніше Фредеріка. Документ передано під час зустрічі у Білому домі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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