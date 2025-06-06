Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії з переозброєння росії. Таку заяву німецький лідер зробив через день після переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Я зустрівся з деякими сенаторами на Капітолійському пагорбі та сказав їм, будь ласка, подивитися на переозброєння, яке проводить росія. Вони явно не мають уявлення, що там зараз відбувається – сказав він, не називаючи імен сенаторів.

Додамо

росія перевела оборонні заводи на цілодобове виробництво з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Держава-агресор підписала угоди про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном, що спонукало європейських чиновників попередити, що москва незабаром може бути в змозі атакувати територію НАТО.

російська федерація, яка підвищила свій оборонний бюджет на 2025 рік до найвищого рівня з часів Холодної війни, заперечує будь-які такі наміри атакувати НАТО. російський уряд заявляє, що проводить "спеціальну військову операцію" в Україні, щоб відстояти власну безпеку перед лицем того, що держава-агресор називає ворожим Заходом.

Мерц: Трамп є «ключовою особою», яка може тиснути на росію

Мерц, консерватор, який прийшов до влади у травні, є останнім європейським лідером, який відвідав Трампа, сподіваючись переконати його в необхідності підтримати Україну проти вторгнення росії та продовжувати допомагати зміцнювати безпеку Європи через альянс НАТО.

Німецький канцлер зазначив, що його заспокоїли слова, сказані Трампом під час їхньої публічної зустрічі в Овальному кабінеті, особливо "рішуче ні" президента США на запитання про те, чи мають Сполучені Штати плани вийти з НАТО.

Європейські країни збільшують витрати на оборону після того, як повномасштабне вторгнення росії в Україну спровокувало найкривавіший конфлікт на континенті з часів Другої світової війни.

Ще до вступу на посаду Мерц згуртував спеціальну парламентську більшість для зміни конституції Німеччини, щоб звільнити військові витрати від більшості правил запозичень. З того часу він пообіцяв витратити ще 1,5% валового внутрішнього продукту на інфраструктуру з військовим подвійним використанням.

Мерц підтримав вимогу Трампа до членів НАТО взяти на себе зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону більш ніж подвоїти їх до 5% ВВП у майбутньому. Трамп привітав це зобов'язання у четвер і сказав Мерцу, що американські війська залишаться в Німеччині.

У вересні минулого року росія заявила, що її оборонний бюджет досягне 13,5 трильйона рублів у 2025 році, що на 25% більше, ніж у попередньому році, а це означає, що військові витрати поглинуть 32% усіх державних витрат.

Нагадаємо

Фрідріх Мерц подарував Дональду Трампу факсиміле свідоцтва про народження його діда Фрідріха Трампа, пізніше Фредеріка. Документ передано під час зустрічі у Білому домі.