НАТО змусить Британію збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП на догоду Трампу - Guardian

Британія буде змушена підписати угоду про збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року на саміті НАТО цього місяця. Це відбудеться у межах кампанії генерального секретаря альянсу, спрямованої на підтримку співпраці з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Як повідомляє УНН, про це пише The Guardian з посиланням на джерела в оборонній галузі Сполученого Королівства.

Деталі

Як повідомляє видання, високопоставлений інсайдер в обороні заявив, що Велика Британія "без сумніву" підпишеться під пропозицією генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збільшення оборонних витрат союзників. Це означатиме збільшення фінансових витрат на зброю та військову техніку в реальному вираженні приблизно на 40,5 млрд доларів США, порівняно з поточним планом уряду.

Джерело висловили здивування тим, що британський прем'єр Кір Стармер зв'язав себе питанням збільшення витрат на оборону в понеділок, проте відмовився встановити чітку дату збільшення бюджетів до 3% ВВП.

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Прем'єр-міністр погодився збільшити фінансування переозброєння з нинішніх 2,33% ВВП до 2,5% до 2027 року та до 3% у найближчі роки, на тлі очікування презентації стратегічного 140-сторінкового огляду оборонних витрат в понеділок.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії оголосив про намір збільшити чисельність свого флоту атомних підводних човнів, готуючись до потенційної збройної агресії з боку росії. Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів.