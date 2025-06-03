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Нью-Йорк Таймс

НАТО заставит Британию увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП в угоду Трампу

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Великобритания подпишет соглашение НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году, что увеличит расходы на оружие на 40,5 млрд долларов. Премьер согласился увеличить финансирование перевооружения до 3%.

НАТО заставит Британию увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП в угоду Трампу

Британия будет вынуждена подписать соглашение об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году на саммите НАТО в этом месяце. Это произойдет в рамках кампании генерального секретаря альянса, направленной на поддержку сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа. Как сообщает УНН, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в оборонной отрасли Соединенного Королевства.

Детали

Как сообщает издание, высокопоставленный инсайдер в обороне заявил, что Великобритания "без сомнения" подпишется под предложением генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении оборонных расходов союзников. Это будет означать увеличение финансовых затрат на оружие и военную технику в реальном выражении примерно на 40,5 млрд долларов США, по сравнению с текущим планом правительства.

Источник выразили удивление тем, что британский премьер Кир Стармер связал себя вопросом увеличения расходов на оборону в понедельник, однако отказался установить четкую дату увеличения бюджетов до 3% ВВП.

Стармер пообещал привести Британию в "боевую готовность" из-за усиления агрессии рф и роста глобальной напряженности02.06.25, 13:35 • 2360 просмотров

Премьер-министр согласился увеличить финансирование перевооружения с нынешних 2,33% ВВП до 2,5% к 2027 году и до 3% в ближайшие годы, на фоне ожидания презентации стратегического 140-страничного обзора оборонных расходов в понедельник.

Напомним

Правительство Великобритании объявило о намерении увеличить численность своего флота атомных подводных лодок, готовясь к потенциальной вооруженной агрессии со стороны россии. Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Марк Рютте
Хранитель
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
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