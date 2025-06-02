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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Стармер пообещал привести Британию в "боевую готовность" из-за усиления агрессии рф и роста глобальной напряженности

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Кир Стармер пообещал привести страну в "боевую готовность", инвестировав миллиарды в оружие. Это решение принято на фоне агрессии рф и изменений в политике США.

Стармер пообещал привести Британию в "боевую готовность" из-за усиления агрессии рф и роста глобальной напряженности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник пообещал привести свою страну в "боевую готовность", объявив о плане значительного усиления оборонной способности Соединенного Королевства и инвестировании миллиардов фунтов стерлингов в ядерное и другое оружие в рамках новой военной стратегии в условиях более опасного мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на New York Times.

Если вы хотите предотвратить конфликт, то лучший способ сделать это - подготовиться к конфликту

- сказал господин Стармер в интервью BBC в понедельник утром, накануне публикации правительственного стратегического Обзора обороны, в котором будут изложены планы по увеличению производства беспилотников и наращиванию запасов боеприпасов и оборудования.

Детали

Амбициозный план перевооружения Великобритании реализуется на фоне усиления российской военной агрессии в Украине, ухода США с траектории поддержки Европы и роста глобальной напряженности.

Стармер представил свои планы через несколько часов после одной из самых интенсивных воздушных бомбардировок трехлетней войны, когда украинские беспилотники нанесли удары по авиабазам глубоко на российской территории.

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Обзор, который готовит Джордж Робертсон, бывший генеральный секретарь НАТО, был создан в прошлом году вскоре после победы Стармера на выборах. Но его задача получила новую срочность на фоне все большего количества доказательств изменения внешней политики администрации Трампа и его неоднозначного, а порой и откровенно подобострастного или снисходительного отношения к президенту россии владимиру путину.

Обзор будет опубликован сегодня днем, но среди рекомендаций, обнародованных правительством заранее, были закупка до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства и создание нового киберкомандования, а также инвестиции в размере миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,35 миллиарда долларов, в цифровые возможности.

Напомним

Правительство Великобритании объявило о намерении увеличить численность своего флота атомных подводных лодок, готовясь к потенциальной вооруженной агрессии со стороны россии. Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Нью-Йорк Таймс
НАТО
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
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