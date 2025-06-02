Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок пообіцяв привести свою країну у "бойову готовність", оголосивши про план значного посилення оборонної здатності Сполученого Королівства та інвестування мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю у межах нової військової стратегії в умовах більш небезпечного світу. Про це УНН повідомляє з посиланням на New York Times.

Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це - підготуватися до конфлікту - сказав пан Стармер в інтерв'ю BBC у понеділок вранці, напередодні публікації урядового стратегічного Огляду оборони, в якому будуть викладені плани щодо збільшення виробництва безпілотників та нарощування запасів боєприпасів й обладнання.

Деталі

Амбітний план переозброєння Великої Британії реалізується на тлі посилення російської військової агресії в Україні, відходу США з траєкторії підтримки Європи та зростання глобальної напруженості.

Стармер представив свої плани через кілька годин після одного з найінтенсивніших повітряних бомбардувань трирічної війни, коли українські безпілотники завдали ударів по авіабазах глибоко на російській території.

Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерні авіабомби

Огляд, який готує Джордж Робертсон, колишній генеральний секретар НАТО, було створено минулого року невдовзі після перемоги Стармера на виборах. Але його завдання отримало нову терміновість на тлі дедалі більшої кількості доказів зміни зовнішньої політики адміністрації Трампа та його неоднозначного, а часом і відверто підлесливого чи поблажливого ставлення до президента росії володимира путіна.

Огляд буде опубліковано сьогодні вдень, але серед рекомендацій, оприлюднених урядом заздалегідь, були закупівля до 7000 одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування, а також інвестиції в розмірі мільярда фунтів стерлінгів, що еквівалентно 1,35 мільярда доларів, у цифрові можливості.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії оголосив про намір збільшити чисельність свого флоту атомних підводних човнів, готуючись до потенційної збройної агресії з боку росії. Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів