Германии нужно увеличить численность вооруженных сил на 60 тысяч бойцов - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его стране нужно будет увеличить свои вооруженные силы на целых 60 000 военнослужащих. Это обусловлено тем, что страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону, чтобы сдержать военную угрозу со стороны россии, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Писториус заявил, что Германия возьмет на себя вторую по величине ношу среди 32 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), поскольку союзники согласовывают план перевооружения. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил позицию США, что союзники должны тратить 5% ВВП на свои войска, по сравнению с нынешними 2%.

Немецкий министр расхвалил новое обязательство Берлина по расходам на оборону после того, как он отменил ограничение по долгу на военные инвестиции, заявив, что крупнейшая экономика Европы выполнит "тяжелую работу", которая будет включать формирование новых воинских частей и обеспечение их полного оснащения. Сейчас в Германии около 182 тысяч военнослужащих, находящихся на действительной службе.

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Время, когда мы жаловались на недостаточный бюджет последних десятилетий, прошло. Сегодня это стартовый сигнал, мы догоняем. Мы начали, и мы ускоряемся, и это срочно, учитывая угрожающую ситуацию – сказал Писториус в четверг в Брюсселе во время встречи с коллегами из НАТО.

Министры НАТО планируют подписать одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны. Соглашение будет в центре внимания саммита 24-25 июня в Гааге, где лидеры Альянса объявят о новом 5%-м показателе — том, которого требовал президент Дональд Трамп.

Позже Хегсет заявил журналистам, что союзники по НАТО "почти достигли консенсуса" относительно целевого показателя расходов в 5%.

Перечень вооружений и военных требований, которые страны должны выполнить — так называемые целевые показатели возможностей — не будет обнародован, но в состав запасов будет включен план расширения наземных возможностей противовоздушной обороны в пять раз, что заполнит критический пробел.

Дополнение

Председатель Ассоциации Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германии понадобится до 260 тысяч солдат действительной службы, чтобы удовлетворить растущие оборонные потребности НАТО. Это резко превышает официальную цель правительства в 203 тысячи.