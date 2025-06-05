Германии нужно увеличить численность вооруженных сил на 60 тысяч бойцов - Писториус

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли
Эксклюзив
12:51 • 11289 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 23076 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 29342 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 70113 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 53168 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 45377 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 66147 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 95756 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 62718 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 59007 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.2м/с
39%
751мм
Популярные новости

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

5 июня, 04:47 • 14171 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 20050 просмотра

В Киевской области произошел взрыв: трое раненых, есть задержанный

5 июня, 05:24 • 12829 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 40453 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 47545 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 88191 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 100850 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 161103 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 201527 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 312757 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Биньямин Нетаньяху

Криштиану Роналду

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Киев

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 47804 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 50688 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 96752 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 312757 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 165537 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

DJI Mavic

Северный поток

Нью-Йорк Таймс

Северный поток — 2

Германии нужно увеличить численность вооруженных сил на 60 тысяч бойцов - Писториус

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Министр обороны Германии заявил, что стране нужно увеличить свои вооруженные силы на 60 000 военнослужащих. Страны НАТО обязались увеличить расходы на оборону.

Германии нужно увеличить численность вооруженных сил на 60 тысяч бойцов - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его стране нужно будет увеличить свои вооруженные силы на целых 60 000 военнослужащих. Это обусловлено тем, что страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону, чтобы сдержать военную угрозу со стороны россии, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Писториус заявил, что Германия возьмет на себя вторую по величине ношу среди 32 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), поскольку союзники согласовывают план перевооружения. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил позицию США, что союзники должны тратить 5% ВВП на свои войска, по сравнению с нынешними 2%.

Немецкий министр расхвалил новое обязательство Берлина по расходам на оборону после того, как он отменил ограничение по долгу на военные инвестиции, заявив, что крупнейшая экономика Европы выполнит "тяжелую работу", которая будет включать формирование новых воинских частей и обеспечение их полного оснащения. Сейчас в Германии около 182 тысяч военнослужащих, находящихся на действительной службе.

Писториус на заседании "Рамштайн": важно не просто предотвратить войну, но и сохранить свободу и суверенитет Украины04.06.25, 17:22 • 2258 просмотров

Время, когда мы жаловались на недостаточный бюджет последних десятилетий, прошло. Сегодня это стартовый сигнал, мы догоняем. Мы начали, и мы ускоряемся, и это срочно, учитывая угрожающую ситуацию 

– сказал Писториус в четверг в Брюсселе во время встречи с коллегами из НАТО.

Министры НАТО планируют подписать одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны. Соглашение будет в центре внимания саммита 24-25 июня в Гааге, где лидеры Альянса объявят о новом 5%-м показателе — том, которого требовал президент Дональд Трамп.

Позже Хегсет заявил журналистам, что союзники по НАТО "почти достигли консенсуса" относительно целевого показателя расходов в 5%.

Перечень вооружений и военных требований, которые страны должны выполнить — так называемые целевые показатели возможностей — не будет обнародован, но в состав запасов будет включен план расширения наземных возможностей противовоздушной обороны в пять раз, что заполнит критический пробел.

Дополнение

Председатель Ассоциации Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германии понадобится до 260 тысяч солдат действительной службы, чтобы удовлетворить растущие оборонные потребности НАТО. Это резко превышает официальную цель правительства в 203 тысячи.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Bloomberg L.P.
НАТО
Борис Писториус
Германия
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9