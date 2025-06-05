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Німеччині потрібно збільшити чисельність збройних сил на 60 тисяч бійців - Пісторіус

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини заявив, що країні потрібно збільшити свої збройні сили на 60 000 військовослужбовців. Країни НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону.

Німеччині потрібно збільшити чисельність збройних сил на 60 тисяч бійців - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країні потрібно буде збільшити свої збройні сили на цілих 60 000 військовослужбовців. Це зумовлено тим, що країни-члени НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону, щоб стримати військову загрозу з боку росії, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Пісторіус заявив, що Німеччина візьме на себе другий за величиною тягар серед 32 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), оскільки союзники узгоджують план переозброєння. Міністр оборони Піт Хегсет підтвердив позицію США, що союзники повинні витрачати 5% ВВП на свої війська, порівняно з нинішніми 2%.

Німецький міністр розхвалив нове зобов'язання Берліна щодо витрат на оборону після того, як він скасував обмеження щодо боргу на військові інвестиції, заявивши, що найбільша економіка Європи виконає "важку роботу", яка включатиме формування нових військових частин та забезпечення їх повного оснащення. Наразі в Німеччині є близько 182 тисяч військовослужбовців, що перебувають на дійсній службі.

Пісторіус на засіданні “Рамштайн”: важливо не просто запунити війну, а й зберегти свободу та суверенітет України04.06.25, 17:22 • 2266 переглядiв

Час, коли ми скаржилися на недостатній бюджет останніх десятиліть, минув. Сьогодні це стартовий сигнал, ми наздоганяємо. Ми почали, і ми прискорюємося, і це терміново, враховуючи загрозливу ситуацію 

– сказав Пісторіус у четвер у Брюсселі під час зустрічі з колегами з НАТО.

Міністри НАТО планують підписати одне з найамбітніших зобов'язань щодо збільшення запасів озброєння з часів Холодної війни. Угода буде в центрі уваги саміту 24-25 червня в Гаазі, де лідери Альянсу оголосять про новий 5%-й показник — той, якого вимагав президент Дональд Трамп.

Пізніше Хегсет заявив журналістам, що союзники по НАТО "майже досягли консенсусу" щодо цільового показника витрат у 5%.

Перелік озброєнь та військових вимог, які країни повинні виконати — так звані цільові показники можливостей — не буде оприлюднено, але до складу запасів буде включено план розширення наземних можливостей протиповітряної оборони у п'ять разів, що заповнить критичну прогалину.

Доповнення

Голова Асоціації Бундесверу Андре Вюстнер заявив, що Німеччині знадобиться до 260 тисяч солдатів дійсної служби, щоб задовольнити зростаючі оборонні потреби НАТО. Це різко перевищує офіційну ціль уряду в 203 тисячі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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