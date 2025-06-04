Пісторіус на засіданні “Рамштайн”: важливо не просто запунити війну, а й зберегти свободу та суверенітет України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що надзвичайно важливо досягти припинення вогню і миру, але тут не йде мова про мир за будь-яку ціну, а про мир у свободі та суверенітеті. Про це Пісторіус заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України, передає УНН.

Тут йдеться про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і все, що ми зможемо зробити в межах наших можливостей, в межах наявних у нас засобів. Це абсолютно найважливіше, чого ми повинні досягти в найближчі місяці, тижні і місяці. Надзвичайно важливо досягти припинення вогню і миру, але тут не йде мова про мир за будь-яку ціну, а йдеться про мир у свободі та суверенітеті. Ми будемо над цим працювати найближчі тижні та місяці

Він наголосив, що Німеччина хоче допомогти Україні закінчити цю війну з сильної позиції.

Ми знаємо, що росія хоче за будь-яку ціну досягати своїх цілей. Російські війська намагаються всіма силами здобути подальші територіальні здобутки на Донбасі. Вони продовжують наносити удари по українських містах і цивільній інфраструктурі з повітря і безпілотників, в тому числі в районах, віддалених від лінії фронту. Однак, як на мене, це ознака слабкості, а не сили. Все це ознаки моральної та військової слабкості. Такими діями росія намагається приховати той факт, що її передові війська майже не просуваються вперед проти мужньої оборони України

За його словами, росія не зважає на власні втрати.

Кожен сантиметр української території, який вони захоплюють, дається такою руйнівною ціною, яку ми навіть не можемо собі уявити. Проте путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. Військовий успіх росії просто ніякий. путін міг би покласти край цій війні зараз. Однак москва чітко дала зрозуміти, що не бажає шукати мирного рішення, продовжуючи наполягати на своїх максимальних вимогах, продовжуючи воєнні дії на всіх рівнях. Але росія зазнає поразки, тому що відважні українці захищають свою країну і свою свободу, з великою рішучістю протистоячи агресії російського агресора. І тому, що ми підтримуємо Україну в її обороні, надаючи зброю, боєприпаси, тренування, все, що їй потрібно, і стільки, скільки їй потрібно