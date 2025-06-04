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Писториус на заседании "Рамштайн": важно не просто предотвратить войну, но и сохранить свободу и суверенитет Украины

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Министр обороны Германии отметил важность поддержки Украины в войне, отметив, что мир возможен только на условиях ее свободы и суверенитета. россия терпит поражение, потому что украинцы защищают свою землю.

Писториус на заседании "Рамштайн": важно не просто предотвратить войну, но и сохранить свободу и суверенитет Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что чрезвычайно важно достичь прекращения огня и мира, но здесь речь не идет о мире любой ценой, а о мире в свободе и суверенитете. Об этом Писториус заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

Здесь речь идет о поддержке Украины столько, сколько потребуется, и все, что мы сможем сделать в пределах наших возможностей, в пределах имеющихся у нас средств. Это абсолютно самое важное, чего мы должны достичь в ближайшие месяцы, недели и месяцы. Чрезвычайно важно достичь прекращения огня и мира, но здесь речь не идет о мире любой ценой, а речь идет о мире в свободе и суверенитете. Мы будем над этим работать в ближайшие недели и месяцы 

- сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Германия хочет помочь Украине закончить эту войну с сильной позиции.

Мы знаем, что россия хочет любой ценой достигать своих целей. Российские войска пытаются всеми силами получить дальнейшие территориальные приобретения на Донбассе. Они продолжают наносить удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре с воздуха и беспилотников, в том числе в районах, отдаленных от линии фронта. Однако, как по мне, это признак слабости, а не силы. Все это признаки моральной и военной слабости. Такими действиями россия пытается скрыть тот факт, что ее передовые войска почти не продвигаются вперед против мужественной обороны Украины 

- добавил Писториус.

По его словам, россия не считается с собственными потерями.

Каждый сантиметр украинской территории, который они захватывают, дается такой разрушительной ценой, которую мы даже не можем себе представить. Однако путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Военный успех россии просто никакой. путин мог бы положить конец этой войне сейчас. Однако москва четко дала понять, что не желает искать мирного решения, продолжая настаивать на своих максимальных требованиях, продолжая военные действия на всех уровнях. Но россия терпит поражение, потому что отважные украинцы защищают свою страну и свою свободу, с большой решимостью противостоя агрессии российского агрессора. И потому, что мы поддерживаем Украину в ее обороне, предоставляя оружие, боеприпасы, тренировки, все, что ей нужно, и столько, сколько ей нужно 

- подчеркнул министр.

Напомним

В Брюсселе стартовала 28-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Борис Писториус
Брюссель
Германия
Украина
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