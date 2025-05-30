260 тисяч військових потрібні Німеччині, щоб задовольнити оборонні потреби НАТО – Politico

Щоб задовольнити зростаючі оборонні потреби НАТО, Німеччині знадобиться до 260 тисяч військових дійсної служби. Таку заяву зробив голова військової профспілки країни, пише УНН з посиланням на Politico.

Голова Асоціації Бундесверу Андре Вюстнер заявив, що Німеччині знадобиться до 260 тисяч солдатів дійсної служби, щоб задовольнити зростаючі оборонні потреби НАТО. Це різко перевищує офіційну ціль уряду в 203 тисячі, встановлену у 2016 році, пише Politico.

"Число 203 тисячі застаріле та більше нереалістичне. Я припускаю, що залежно від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться додатково від 40 тисяч до 60 тисяч військових. Це означає, що чисельність активних сил має поступово зрости до 260 000 військовослужбовців", – сказав Вюстнер в інтерв'ю німецькій медіагрупі RND у п'ятницю.

Наразі у Бундесвері близько 181 тисячі 500 військовослужбовців.

Попередження Вюстнера пролунало саме тоді, коли уряд Німеччини планує нову програму добровільної військової служби.

У рамках програми всім 18-річним чоловікам буде запропоновано заповнити анкету, яка оцінюватиме їхню готовність та придатність до служби. Жінки можуть брати участь добровільно. Мета полягає в тому, щоб залучати близько 5 тисяч волонтерів на рік.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що програма "спочатку є добровільною", але залишив можливість вжити більш радикальних заходів.

Я кажу це цілком свідомо та чесно: акцент також робиться на "спочатку", на випадок, якщо ми не зможемо набрати достатньо добровольців