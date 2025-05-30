260 тысяч военных нужны Германии, чтобы удовлетворить оборонные потребности НАТО – Politico

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 1588 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 10237 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 15734 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 15385 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 30357 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 40934 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 25937 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27761 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152302 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163960 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
64%
747мм
Популярные новости

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 26177 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19124 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 18990 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

09:00 • 10130 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9560 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9670 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 15389 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 30360 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 07:41 • 40938 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 152306 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Черное море

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 2084 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 19029 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19157 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 116623 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 109201 просмотра
Актуальное

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

260 тысяч военных нужны Германии, чтобы удовлетворить оборонные потребности НАТО – Politico

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Глава Ассоциации Бундесвера заявил, что для оборонных нужд НАТО Германии нужно до 260 тысяч военных. Сейчас в Бундесвере около 181 тысячи 500 военнослужащих.

260 тысяч военных нужны Германии, чтобы удовлетворить оборонные потребности НАТО – Politico

Чтобы удовлетворить растущие оборонные потребности НАТО, Германии понадобится до 260 тысяч военнослужащих действительной службы. Такое заявление сделал председатель военного профсоюза страны, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Глава Ассоциации Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германии понадобится до 260 тысяч солдат действительной службы, чтобы удовлетворить растущие оборонные потребности НАТО. Это резко превышает официальную цель правительства в 203 тысячи, установленную в 2016 году, пишет Politico.

"Число 203 тысячи устарело и больше нереалистично. Я предполагаю, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО, нам понадобится дополнительно от 40 тысяч до 60 тысяч военных. Это означает, что численность активных сил должна постепенно возрасти до 260 000 военнослужащих", – сказал Вюстнер в интервью немецкой медиагруппе RND в пятницу.

В настоящее время в Бундесвере около 181 тысячи 500 военнослужащих.

Дополнительно

Предупреждение Вюстнера прозвучало именно тогда, когда правительство Германии планирует новую программу добровольной военной службы.

В рамках программы всем 18-летним мужчинам будет предложено заполнить анкету, которая будет оценивать их готовность и пригодность к службе. Женщины могут участвовать добровольно. Цель состоит в том, чтобы привлекать около 5 тысяч волонтеров в год.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что программа "сначала является добровольной", но оставил возможность принять более радикальные меры.

Я говорю это вполне осознанно и честно: акцент также делается на "сначала", на случай, если мы не сможем набрать достаточно добровольцев 

– сказал министр обороны Германии законодателям в Бундестаге в начале этого месяца.

Напомним

Германия приостановила военную обязанность в 2011 году.

Германия не исключает отправку своих военных в Украину25.05.25, 05:13 • 7250 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Бундестаг
Бундесвер
НАТО
Борис Писториус
Германия
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06