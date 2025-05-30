260 тысяч военных нужны Германии, чтобы удовлетворить оборонные потребности НАТО – Politico

Чтобы удовлетворить растущие оборонные потребности НАТО, Германии понадобится до 260 тысяч военнослужащих действительной службы. Такое заявление сделал председатель военного профсоюза страны, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Глава Ассоциации Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германии понадобится до 260 тысяч солдат действительной службы, чтобы удовлетворить растущие оборонные потребности НАТО. Это резко превышает официальную цель правительства в 203 тысячи, установленную в 2016 году, пишет Politico.

"Число 203 тысячи устарело и больше нереалистично. Я предполагаю, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО, нам понадобится дополнительно от 40 тысяч до 60 тысяч военных. Это означает, что численность активных сил должна постепенно возрасти до 260 000 военнослужащих", – сказал Вюстнер в интервью немецкой медиагруппе RND в пятницу.

В настоящее время в Бундесвере около 181 тысячи 500 военнослужащих.

Предупреждение Вюстнера прозвучало именно тогда, когда правительство Германии планирует новую программу добровольной военной службы.

В рамках программы всем 18-летним мужчинам будет предложено заполнить анкету, которая будет оценивать их готовность и пригодность к службе. Женщины могут участвовать добровольно. Цель состоит в том, чтобы привлекать около 5 тысяч волонтеров в год.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что программа "сначала является добровольной", но оставил возможность принять более радикальные меры.

Я говорю это вполне осознанно и честно: акцент также делается на "сначала", на случай, если мы не сможем набрать достаточно добровольцев