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Уряд Нідерландів схвалив цільовий показник витрат НАТО на оборону у 5% ВВП

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Уряд Нідерландів погодив збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2032 року, підтримуючи ціль НАТО. Це рішення може призвести до конфлікту з парламентом.

Уряд Нідерландів схвалив цільовий показник витрат НАТО на оборону у 5% ВВП

Тимчасовий кабінет прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа погодився збільшити витрати на оборону та безпеку країни до 5% національного валового внутрішнього продукту до 2032 року, відповідно до запропонованої цілі Організації Північноатлантичного договору. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Уряд Нідерландів, який минулого тижня втратив парламентську більшість, має приймати саміт НАТО 24-25 червня в Гаазі. Очікується, що на ньому буде присутній президент США Дональд Трамп, який вимагав від союзників по Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% національного ВВП після погроз виходу з альянсу.

Ми домовилися про 5% ВВП, з яких 3,5% – на основні витрати на оборону, а 1,5% – на ширшу безпеку, але ми все ще відкриті для дискусії щодо точного року та точного шляху зростання для цього. Деяким країнам може знадобитися гнучкість щодо термінів

- сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Лідери НАТО на саміті мають намір ухвалити цей показник як мету для членів Організації. Він перевищує навіть витрати США на оборону. Очікується, що досягнення цієї мети коштуватиме Нідерландам до 19 мільярдів євро (22 мільярди доларів).

Це рішення уряду країни може призвести до конфлікту з парламентом, який минулого тижня виступив проти нової цілі НАТО під час голосування без обов'язкової сили. Він планує знову обговорити це питання у вівторок.

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Без підтримки більшості парламенту, Схоф прийматиме саміт, не маючи вагомих повноважень для реалізації його головної мети.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, але нам все одно потрібно буде обговорити це питання в парламенті 

– сказав Схоф.

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Нагадаємо

Країни НАТО планують враховувати нові кошти, витрачені на зміцнення Збройних сил України - як оборонні витрати в рамках пропозиції Альянсу підвищити свої витрати на оборону до 5% від ВВП.

Британія буде змушена підписати угоду про збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року на саміті НАТО цього місяця. Це відбудеться у межах кампанії генерального секретаря альянсу, спрямованої на підтримку співпраці з адміністрацією президента США Дональда Трампа.  

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
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Збройні сили України
Гаага
Дональд Трамп
Велика Британія
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