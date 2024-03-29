Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики

Сев яровых культур в Украине начали все области. Украинские аграрии уже сеют подсолнечник, сою и сахарную свеклу, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"К севу яровых культур в Украине приступили все области. Засеяно 476,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Из них - 68,3 тыс. га пшеницы, 291,5 тыс. га ячменя, 81,8 тыс.га гороха и 28,7 тыс. га овса", - сообщили в министерстве.

Больше всего зерновых и зернобобовых, как указано, посеяли аграрии таких областей:

В Одесской области посеяно 7 тыс. га пшеницы, 41,5 тыс. га ячменя, 28,4 тыс. га гороха и 1,5 тыс. га овса.

В Тернопольской области - 14,4 тыс. га пшеницы, 32,2 тыс. га ячменя, 3,1 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

В Полтавской области - 6,4 тыс. га пшеницы, 56,2 тыс. га ячменя, 4,7 тыс. га гороха и 2,3 тыс. га овса.

В Хмельницкой области - 7,2 тыс. га пшеницы, 23,7 тыс. га ячменя, 0,8 тыс. га гороха и 0,5 тыс. га овса.

В Винницкой области - 5,9 тыс. га пшеницы, 27,1 тыс. га ячменя, 4,4 тыс. га гороха и 0,2 тыс. га овса.

В Николаевской области - 2,2 тыс. га пшеницы, 33,4 тыс. га ячменя, 17,6 тыс. га гороха и 0,5 тыс. га овса.

За прошедшую неделю аграрии Украины, как отмечается, посеяли зерновых и зернобобовых культур на 262,2 тыс. га. В лидерах - Полтавская область, там засеяно 44,2 тыс. га.

Лидирует Полтавская область и среди посевов сахарной свеклы - уже засеяно 10,2 тыс. га. К севу этой культуры также приступили аграрии Винницкой, Волынской и Ровенской областей.

Аграрии Киевской области начали сеять подсолнечник, а Винницкой области - сою.

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