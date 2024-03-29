По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки
Киев • УНН
С момента запуска украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллиона тонн груза в 40 стран на 1140 судах, что превысило объем экспорта за весь год действия Зерновой инициативы.
С начала работы украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Украинским коридором воспользовались уже 1140 судов. Об этом 29 марта сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков у себя на Facebook, передает УНН.
Детали
33,8 млн тонн грузов экспортировано Украинским Коридором за 7 месяцев. Это больше, чем было экспортировано за год работы Зерновой инициативы
Он указал, что первый месяц работы украинского коридора были единичные судозаходы, преимущественно удалось вывести суда, заблокированные еще с начала полномасштабного вторжения. Однако количество судов, которые готовы заходить в порты Большой Одессы и экспортировать продукцию, росло ежемесячно.
Сегодня Украинским коридором прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн - продукция украинских аграриев
Сейчас, по его словам, на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать почти 5 млн тонн грузов.
"Можем говорить, что мы вышли почти на довоенные объемы экспорта из портов Большой Одессы, а также ввели значительно более эффективный логистический путь без участия государства-агрессора, продолжая быть гарантом продовольственной безопасности мира. Это еще одна общая победа государства, Объединенных Сил обороны и всей морской инфраструктурной отрасли", - резюмировал Кубраков.
Напомним
Украинский коридор был открыт в августе 2023 г. - через месяц, как россия окончательно вышла из зерновой инициативы и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности.
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