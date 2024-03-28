Украина и Польша на правительственных консультациях обсудили ситуацию на границе и агроторговлю: о чем договорились

Украина и Польша провели в Варшаве правительственные консультации с целью урегулирования в частности таких вопросов, как ситуация на границе, торговля сельскохозяйственной продукцией, сообщили в пресс-службе правительства в четверг, пишет УНН.

Детали

Украинско-польские правительственные консультации состоялись в Варшаве 28 марта. Делегацию от Украины возглавил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества", - подчеркнул глава украинского правительства.

Шмыгаль сообщил, что правительственные команды обоих государств обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве. "В частности, большое внимание было уделено таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе, а также определено направление решения этих вопросов", - указали в правительстве.

Ожидаем от Польши конкретные ответы на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из россии и беларуси товаров, а также согласования нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска - отметил Премьер Украины.

Он подчеркнул, что стратегические отношения предусматривают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу.

Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов - указал Шмыгаль.

По итогам межправительственных консультаций было принято совместное заявление.

В частности, в ней указано, что стороны:

признали, что торговля должна быть сбалансированной и взаимовыгодной для сельскохозяйственных производителей в Республике Польша и Украине;

подчеркнули, что обе стороны уже приложили много усилий для установления справедливых правил торговли агропродовольственной продукцией между Республикой Польша и Украиной, и что нужен дальнейший эффективный диалог на основе взаимопонимания;

договорились предпринять дальнейшие шаги в поиске взаимовыгодных решений, таких как верификация и система контроля, для торговли агропродовольственными товарами; министры, ответственные за сельское хозяйство и торговлю обеих сторон, будут продолжать свое налаженное сотрудничество по этим вопросам;

согласились, что План действий по Путям солидарности имел значительный успех в обеспечении беспрепятственного транзита украинских товаров по территории ЕС в условиях продолжающейся полномасштабной российской агрессии и серьезных логистических проблем;

подтвердили свою готовность заключить соглашение об обеспечении контроля на совместных пограничных пунктах пропуска и сотрудничестве контролирующих органов, после его одобрения Комиссией ЕС, с целью запуска обмена логистическими данными в отдельных дорожных пунктах пропуска, для создания и поддержки транспортной сети, отвечающей потребностям, в том числе, путем реализации скоординированных инфраструктурных проектов;

договорились внести изменения в межправительственное соглашение от 9 сентября 2015 года о продлении срока оплаты контрактов на 8 лет с целью продолжения выполнения контрактов, а также увеличения объема и качества пересечения польско-украинской государственной границы.

Напомним

В Варшаве 28 марта было запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. В Варшаву прибыла украинская правительственная делегация во главе с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства заявлял об ожидании "действенных решений".

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