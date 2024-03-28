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Украинско-польские межправительственные консультации стартовали в Варшаве: по линии инфраструктуры в фокусе - либерализация грузовых перевозок
Межправительственные украинско-польские консультации в Варшаве обсудили сотрудничество в сфере либерализации грузовых перевозок, пунктов пересечения границы, железнодорожного сообщения, регионального развития, децентрализации и имплементации международных соглашений между общинами.
В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны
Филиппины будут принимать контрмеры против "опасных атак" китайских кораблей и ведут переговоры с союзниками по защите своего суверенитета в споре в Южно-Китайском море.
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект об иностранном вмешательстве
Нижняя палата французского парламента одобрила предложенный президентом Эммануэлем Макроном законопроект, направленный на борьбу с иностранным вмешательством, который позволяет на четырехлетний испытательный срок использовать методы наблюдения, которые сейчас применяются исключительно против терроризма.
В сеть выложили скандальное видео с "начальником ТЦК на Ровенщине": ВСУ отреагировали
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины проведут служебное расследование относительно видео, на котором якобы руководитель ТЦК в Ровенской области демонстрирует неподобающее поведение с женщинами, которое, вероятно, было получено с помощью тайного наблюдения.
Рост экспорта из Армении в россию вызывает беспокойство относительно обхода санкций - СМИ
Экспорт Армении в россию резко вырос после введения санкций, что вызывает беспокойство Запада относительно возможного обхода санкций.
Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания
Президент Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Службы внешней разведки Украины, ожидая, что он будет работать на глобальном уровне для противодействия путинской системе.
Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"
Протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей, но планируют возобновить блокаду 2 апреля.
ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 65 млн грн
Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова до 26 мая, уменьшив размер залога с 70 миллионов гривен до 65 миллионов гривен.
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
россияне начали оснащать "шахеды", которые использовались для нападения на Украину, более эффективной системой GPS и продолжают стирать маркировку на иностранных электронных компонентах, чтобы скрыть их происхождение.
Выход из россии после вторжения рф в Украину обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долл. - Reuters
Выход корпораций из россии после ее вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям более 107 миллиардов долларов списаний и упущенной выгоды, причем убытки выросли на треть со времени последней оценки в августе прошлого года.