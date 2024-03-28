Украинско-польские межправительственные консультации стартовали в Варшаве: по линии инфраструктуры в фокусе - либерализация грузовых перевозок

Межправительственные украинско-польские консультации стартовали в Варшаве. Обсуждения коснулись в частности продолжения либерализации грузовых перевозок, вопросы пунктов пересечения границы, железнодорожного сообщения, регионального развития, децентрализации и имплементации международных соглашений между общинами, сообщили в четверг в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"В Варшаве начались межправительственные украинско-польские консультации", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры во главе с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым уже провела первые встречи.

Во время консультаций с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и министром фондов и региональной политики Катажиной Пелчинской-Наленч стороны, как указано, обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в частности:

◾️Продление соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС;

◾️Развитие пунктов пропуска и подписание соглашения о совместном контроле;

◾️Развитие железнодорожного сообщения, в частности через механизмы программы ЕС "Connecting Europe Facility";

◾️Внедрение в Украине системы NUTS и формирования действенной муниципальной статистики для целей регионального развития;

◾️Реализация 694 существующих международных договоров между общинами и регионами;

◾️Обмен опытом в использовании структурных фондов в области децентрализации и региональной политики.

Напомним

В Варшаве 28 марта запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. В Варшаву уже прибыла украинская правительственная делегация во главе с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства очертил темы переговоров, в том числе ситуации на границе, заявив о ожидании "действенных решений".

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