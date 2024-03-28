"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

Представители Министерства, совместно с профильными ассоциациями, в рамках трехстороннего формата "Украина-Польша-Евросоюз", обсудили вопрос по разблокированию границы, об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

В течение 6 часов участники встречи в трехстороннем формате "Украина-Польша-Евросоюз", а также представителями профильных ассоциаций, обсуждали вопросы разблокирования границы и вырабатывали совместные подходы для решения кризисной ситуации.

Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время, вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени. Спасибо каждому из партнеров за личное вовлечение в процесс поиска решений - прокомментировал Николай Сольский министр агрополитики Украины.

Напомним,

Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.