"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  14470 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  130326 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  136920 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  141254 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151591 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126906 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139754 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126528 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143738 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  135043 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  521251 просмотра

"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

После 6-часовых "тяжелых" переговоров между Украиной, Польшей и ЕС, а также профильными ассоциациями, были обсуждены общие подходы к решению кризиса, связанного с блокированием Польшей трех пунктов пересечения границы, что привело к задержке около 370 грузовиков.

Экономика •   •  12303 просмотра
"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

россияне снова атаковали Берислав с дронов: из-за сброса взрывчатки еще двое пострадавших

Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотников, ранив двух человек, которых госпитализировали с осколочными ранениями, сотрясением мозга и другими травмами.

Война •   •  11130 просмотра
россияне снова атаковали Берислав с дронов: из-за сброса взрывчатки еще двое пострадавших

В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"

россия безосновательно обвинила Украину и Запад в причастности к теракту в российском торговом центре "Крокус", использовав трагедию для оправдания своей незаконной войны против Украины, заявил представитель Госдепа США.

политика •   •  9811 просмотра
В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"

Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой

Посол россии в Польше Сергей Андреев временно покинул страну с 26 марта по 4 апреля после инцидента с российской ракетой, которая нарушила польское воздушное пространство.

Новости Мира •   •  10054 просмотра
Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой

Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  13543 просмотра
Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка".

Война •   •  14704 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

За минувшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, повредив жилые дома, больницу, магазины, административные здания и гаражи, в результате чего один мирный житель погиб и двое получили ранения.

Война •   •  14825 просмотра
россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался проникнуть к украинским десантникам, чтобы шпионить за их местами дислокации, передвижениями, вооружением и боевыми действиями, в пользу российской военной разведки.

Война •   •  14934 просмотра
Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Украинские защитники успешно уничтожили российскую военную технику и вооружение, о чем свидетельствуют видеоматериалы, обнародованные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18189 просмотра
Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.

Общество •   •  18221 просмотра
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу