Польша покупает долю в Iceye - компании, отслеживающей российские войска в Украине

Польша планирует приобрести долю в спутниковой компании Iceye, которая стала известна благодаря отслеживанию перемещений российских войск в направлении Украины, поскольку геополитическая напряженность повышает спрос на снимки военного характера, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Варшава находится на завершающей стадии переговоров по приобретению доли в компании Iceye, заявил главный исполнительный директор компании Рафал Моджевский, не раскрывая размера инвестиций. По его словам, вливание средств добавит 550 миллионов долларов, привлеченных от инвесторов на сегодня.

Основанная в 2014 году Моджевским и финским партнером Пеккой Лаурилой как поставщик радиолокационных снимков перемещения ледяных блоков для арктических судоходных компаний, компания Iceye стала поставщиком военного оборудования после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Ее оценка "значительно выросла" более чем на 1 миллиард долларов, сказал Моджевский.

Она является одной из многих компаний, которые стремятся воспользоваться ожидаемым европейскими правительствами ростом расходов на оборону после того, как президент США Дональд Трамп давил на европейские страны, чтобы те взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Моджевский рассказал Financial Times, что частная компания Iceye, которую он и Лаурила создали при поддержке Центра предпринимательства Университета Аалто, когда были студентами, хочет расширить свои производственные мощности как минимум в четыре раза, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои спутники.

Инвестиции Польши будут направлены через национальный банк развития и являются следствием приобретения Министерством обороны в мае шести спутников Iceye за 230 миллионов долларов. Они используют технологию радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) для съемки изображений ночью и сквозь облачность - возможности, которой не хватает обычным и более крупным оптическим спутникам.

Что известно об Iceye

Iceye предоставила Украине изображения перемещений российских войск накануне полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а в прошлом году подписала меморандум о сотрудничестве для укрепления сотрудничества с Киевом.

Компания запустила 54 спутника, производство каждого из которых стоит около 20 миллионов долларов, примерно половина из которых управляется национальными силами обороны стран-партнеров, включая Нидерланды, Финляндию, Бразилию и Португалию.

Она также имеет партнерство для интеграции своего космического аппарата в кластер спутников BAE Systems и совместное предприятие со Space42 для производства в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дополнение

Министерство обороны Польши вызывает 235 тысяч граждан, включая мужчин, женщин и лиц старше 50 лет, на медицинские осмотры со 2 февраля по 30 апреля 2026 года. Целью является обновление учета и определение пригодности к службе, что не является мобилизацией.