Міністерство оборони Польщі викликає 235 тисяч громадян на ВЛК - ЗМІ

Міністерство оборони Польщі викликає на медичні огляди 235 тисяч громадян - серед них чоловіки, жінки, а також особи старше 50 років. Військові кваліфікаційні комісії триватимуть з 2 лютого до 30 квітня 2026 року. Мета кампанії - оновлення обліку та визначення придатності до служби, однак вона не є еквівалентом мобілізації. Про це пише Wyborcza, передає УНН.

Приблизно 235 000 поляків отримають повістки про явку до військової комісії. Ці повістки надходитимуть до одержувачів, починаючи з січня наступного року, а період військової кваліфікації триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026 року, за винятком державних свят. Вони будуть доставлені з повідомленням про вручення. Мета полягає у визначенні фізичної та психічної придатності до військової служби. Міністерство національної оборони щойно представило проєкт постанови з цього питання - ідеться у публікації.

Хто має пройти ВЛК

Як вказано, серед тих, хто має пройти медичну комісію - "чоловіки та окрема група жінок віком понад 19 років". Після - вони пройдуть співбесіду з військовим представником та будуть внесені до військового обліку. Кожен призовник отримає звання рядового, але не військовий квиток. Він видаватиметься лише добровольцям, які бажають вступити до армії. Добровольців, які не зацікавлені у військовій службі, переведуть до так званого пасивного резерву.

Військові категорії

Як пояснює видання, на основі кваліфікації кожен учасник отримає так звану військову категорію. Існує чотири такі категорії, позначені літерами алфавіту:

А – здатний до дійсної військової служби;

Б – тимчасово нездатний до військової служби;

D – непридатний до дійсної військової служби в мирний час, за винятком певних посад;

E – постійно та повністю нездатний до дійсної військової служби в мирний та воєнний час.

У цьому положенні Міністерство національної оборони Польщі також визначило вікові групи та осіб, які повинні з'явитися перед комісіями протягом наступного календарного року. Це, як зазначено, будуть:

19-річні чоловіки (2007 року народження), так звана базова вікова група;

чоловіки віком 20-24 років (2002-2006 років народження), так звані старші покоління, які ще не виконали обов'язок щодо проходження військової кваліфікації та тому не мають заявленої категорії придатності до дійсної військової служби;

особи, які у 2024-2025 роках були визнані тимчасово нездатними до військової служби (категорії дієздатності від B6 до B24), якщо термін непрацездатності закінчується до закінчення військового кваліфікаційного періоду у 2026 році. Повторний виклик цієї категорії осіб на військову кваліфікацію та проходження ними медичних оглядів дозволить винести остаточне рішення про їх зарахування до категорій дієздатності A, D або E з випливаючими з цього наслідками.

Армія також надсилатиме листи із запрошеннями на ВЛК жінкам військових спеціальностей та тим, хто здобуває освіту в цих галузях, зазначеним законом вікових груп. А саме:

жінки, народжені у 1999-2007 роках, які мають кваліфікацію, необхідну для військової служби, але ще не подали заявки на отримання військової кваліфікації;

жінки, які навчаються для отримання цих кваліфікацій та які завершують навчання за спеціальностями або завершують навчання за професіями, корисними у військовій справі, у 2025/2026 навчальному році.

Кого з жінок призвуть на військову службу у 2026 році

ВЛК у Польщі мають пройти жінки, які мають:

медичні професії;

ветеринарну професію;

морську;

авіаційну;

професії психолога, реабілітолога, рентгенолога, лабораторного діагноста, IT-фахівця, телеінформатика, штурмана та перекладача.

Важливо, що наступного року пройти військову кваліфікацію мають також:

18-річні добровольці, які зголосилися самі;

усі, хто ще не отримав визначену військову категорію, навіть якщо їм уже виповнилося або виповниться до кінця року 60 років.

Що включає ВЛК

Під час комісії проводиться базовий медичний огляд: вимірюють артеріальний тиск, ріст і вагу, перевіряють зір, беруть аналізи крові та сечі. З 2023 року обов’язковим стало також обстеження психолога, невролога та ЛОР-лікаря. Крім того, медики оцінюють загальний стан шкіри. Огляд проходить у спідній білизні. Лікар може попросити зняти білизну лише за наявності обґрунтованої медичної потреби, яку неможливо перевірити іншим способом.

Штраф за неявку

За неявку передбачено штраф - від кількох сотень до кількох тисяч злотих. У разі ігнорування повістки поліція може доставити особу до комісії примусово. Також можливе внесення до реєстру ухилянтів і адміністративне покарання, зокрема арешт.

Якщо людина не може прийти у визначений день, вона зобов’язана попередити про це голову гміни або мера не пізніше дати, зазначеної у повістці. У цьому разі необхідно пояснити причину відсутності, після чого їй призначать нову дату та місце проходження кваліфікації.

Військова кваліфікація не рівнозначна призову до армії - підкреслює видання.

Зазначено, що "у Польщі є професійна армія та добровільна військова служба за призовом для людей, які ніколи раніше не служили в армії". Бажаючі можуть пройти військову підготовку та в майбутньому вступити до резерву або професійної армії.

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