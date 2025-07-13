Населення ЄС зросло до 450 мільйонів: четвертий рік поспіль спостерігається зростання - дані Євростату

У країнах Європейського Союзу четвертий рік поспіль спостерігається зростання кількості населення. Станом на початок 2025 року було нараховано понад 450 млн людей, повідомляє УНН з посиланням на Євростат.

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Населення країн ЄС зросло на 1 070 702 людини у порівнянні з 2024 роком. Це поясняється посиленням міграційних рухів після пандемії COVID-19.

Водночас, як свідчать дані Євростату, впродовж останніх десятиліть зростання населення ЄС поступово сповільнюється. У період з 2005 по 2024 роки населення країн Європейського Союзу збільшувалося приблизно на 0,9 млн людей на рік.

З 2012 року негативний природний приріст населення ЄС перевищує позитивний чистий міграційний приріст. Найбільш густонаселеними країнами ЄС є Німеччина (19% населення Євросоюзу), Франція (15%) та Італія (13%).

Нещодавно скорочення населення було зафіксоване у 8 країнах ЄС. Серед них найбільше це спостерігається у Латвії, Угорщині, Польщі та Естонії.

Нагадаємо

У лютому 2025 року кількість осіб, які вперше звернулися за притулком в ЄС, скоротилася на 23% порівняно з минулим роком.