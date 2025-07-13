Население ЕС выросло до 450 миллионов: четвертый год подряд наблюдается рост – данные Евростата

В странах Европейского Союза четвертый год подряд наблюдается рост численности населения. По состоянию на начало 2025 года было насчитано более 450 млн человек, сообщает УНН со ссылкой на Евростат.

Детали

Население стран ЕС выросло на 1 070 702 человека по сравнению с 2024 годом. Это объясняется усилением миграционных движений после пандемии COVID-19.

В то же время, как свидетельствуют данные Евростата, на протяжении последних десятилетий рост населения ЕС постепенно замедляется. В период с 2005 по 2024 годы население стран Европейского Союза увеличивалось примерно на 0,9 млн человек в год.

С 2012 года отрицательный естественный прирост населения ЕС превышает положительный чистый миграционный прирост. Наиболее густонаселенными странами ЕС являются Германия (19% населения Евросоюза), Франция (15%) и Италия (13%).

Недавно сокращение населения было зафиксировано в 8 странах ЕС. Среди них больше всего это наблюдается в Латвии, Венгрии, Польше и Эстонии.

Напомним

В феврале 2025 года количество лиц, впервые обратившихся за убежищем в ЕС, сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом.