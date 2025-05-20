Кількість біженців в ЄС в лютому 2025 року впала на 23% - Eurostat

Цьогоріч у лютому більш ніж 59 тисяч осіб подали заяви для надання притулку у країнах ЄС, це на 23% менше ніж торік.

Про це повідомляє Eurostat, передає УНН.

Деталі

У лютому 2025 року 59 085 осіб, які вперше подали заяву про надання притулку подали заяви про міжнародний захист у країнах ЄС , що на 23% менше порівняно з лютим 2024 року (77 170) та на 12% менше порівняно з січнем 2025 року (66 800).

Також було 7 630 наступних заявників , що становить 6% збільшення порівняно з лютим 2024 року (7 175) та 6% зменшення порівняно з січнем 2025 року (8 080).

Ця інформація взята з щомісячних даних щодо надання притулку, опублікованих сьогодні Євростатом.

Найбільша група шукачів притулку з Венесуели.

У лютому 2025 року венесуельці залишалися найбільшою групою людей, які шукали притулку (8 345 заявників, які вперше звернулися за притулком), за ними йшли афганці (5 610) та громадяни Сирії (4 630).

Іспанія, Німеччина, Франція та Італія отримали 77% заявників, які вперше звернулися за допомогою. Іспанія (12 805), Німеччина (11 185), Франція (10 725) та Італія (10 715) отримали найбільшу кількість заявників, які вперше звернулися за притулком, що становить 77% від усіх заявників, які вперше звернулися за притулком у ЄС.

Загальний показник заявників, які вперше звернулися за притулком, у ЄС у лютому 2025 року становив 13,2 на сто тисяч осіб. Порівняно з населенням кожної країни ЄС (станом на 1 січня 2024 року), найвищі показники заявників, які вперше звернулися за притулком, були зафіксовані в Греції (40,2), випереджаючи Іспанію (26,3) та Люксембург (25,6).

1720 неповнолітніх без супроводу подали клопотання про надання притулку.

У лютому 2025 року загалом 1720 неповнолітніх без супроводу вперше подали заявки на отримання притулку в ЄС, більшість з яких були вихідцями з Сирії (300), Афганістану (210) та Єгипту (200).

Країною ЄС, яка отримала найбільшу кількість заяв про надання притулку від неповнолітніх без супроводу, була Німеччина (575), за нею йшли Іспанія (330) та Греція (245).

Доповнення

Польща: дані щодо неповнолітніх без супроводу відсутні. Як наслідок, Польща не включена до розрахунку. Нагадаємо, через брак фінансування, зокрема від США, мільйони біженців опиняться під загрозою насильства та експлуатації. ООН закликає до збільшення гуманітарної допомоги для запобігання катастрофі.

Раніше УНН писав, що агентство ООН з питань біженців змушене зменшити підтримку українців через скорочення донорської допомоги, зокрема призупинення фінансування від США, що становить 40% у 2025.