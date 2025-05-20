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Количество беженцев в ЕС в феврале 2025 года упало на 23% - Eurostat

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В феврале 2025 года количество лиц, впервые обратившихся за убежищем в ЕС, сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Больше всего заявителей из Венесуэлы, Испания приняла больше всего.

Количество беженцев в ЕС в феврале 2025 года упало на 23% - Eurostat

В этом году в феврале более 59 тысяч человек подали заявления для предоставления убежища в странах ЕС, это на 23% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Eurostat, передает УНН.

Детали

В феврале 2025 года 59 085 человек, впервые подавших заявление о предоставлении убежища, подали заявления о международной защите в странах ЕС, что на 23% меньше по сравнению с февралем 2024 года (77 170) и на 12% меньше по сравнению с январем 2025 года (66 800).

Также было 7 630 последующих заявителей, что составляет 6% увеличение по сравнению с февралем 2024 года (7 175) и 6% уменьшение по сравнению с январем 2025 года (8 080).

Эта информация взята из ежемесячных данных о предоставлении убежища, опубликованных сегодня Евростатом.

Самая большая группа искателей убежища из Венесуэлы.

В феврале 2025 года венесуэльцы оставались самой большой группой людей, искавших убежище (8 345 заявителей, впервые обратившихся за убежищем), за ними следовали афганцы (5 610) и граждане Сирии (4 630).

Испания, Германия, Франция и Италия получили 77% заявителей, впервые обратившихся за помощью. Испания (12 805), Германия (11 185), Франция (10 725) и Италия (10 715) получили наибольшее количество заявителей, впервые обратившихся за убежищем, что составляет 77% от всех заявителей, впервые обратившихся за убежищем в ЕС.

Общий показатель заявителей, впервые обратившихся за убежищем, в ЕС в феврале 2025 года составил 13,2 на сто тысяч человек. По сравнению с населением каждой страны ЕС (по состоянию на 1 января 2024 года), самые высокие показатели заявителей, впервые обратившихся за убежищем, были зафиксированы в Греции (40,2), опережая Испанию (26,3) и Люксембург (25,6).

1720 несовершеннолетних без сопровождения подали ходатайство о предоставлении убежища.

В феврале 2025 года в общей сложности 1720 несовершеннолетних без сопровождения впервые подали заявки на получение убежища в ЕС, большинство из которых были выходцами из Сирии (300), Афганистана (210) и Египта (200).

Страной ЕС, получившей наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища от несовершеннолетних без сопровождения, была Германия (575), за ней следовали Испания (330) и Греция (245).

Дополнение

Польша: данные о несовершеннолетних без сопровождения отсутствуют. Как следствие, Польша не включена в расчет. Напомним, из-за нехватки финансирования, в частности от США, миллионы беженцев окажутся под угрозой насилия и эксплуатации. ООН призывает к увеличению гуманитарной помощи для предотвращения катастрофы.

 Ранее УНН писал, что агентство ООН по делам беженцев вынуждено уменьшить поддержку украинцев из-за сокращения донорской помощи, в частности приостановки финансирования от США, что составляет 40% в 2025. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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