Количество беженцев в ЕС в феврале 2025 года упало на 23% - Eurostat
Киев • УНН
В феврале 2025 года количество лиц, впервые обратившихся за убежищем в ЕС, сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Больше всего заявителей из Венесуэлы, Испания приняла больше всего.
В этом году в феврале более 59 тысяч человек подали заявления для предоставления убежища в странах ЕС, это на 23% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Eurostat, передает УНН.
Детали
В феврале 2025 года 59 085 человек, впервые подавших заявление о предоставлении убежища, подали заявления о международной защите в странах ЕС, что на 23% меньше по сравнению с февралем 2024 года (77 170) и на 12% меньше по сравнению с январем 2025 года (66 800).
Также было 7 630 последующих заявителей, что составляет 6% увеличение по сравнению с февралем 2024 года (7 175) и 6% уменьшение по сравнению с январем 2025 года (8 080).
Эта информация взята из ежемесячных данных о предоставлении убежища, опубликованных сегодня Евростатом.
Самая большая группа искателей убежища из Венесуэлы.
В феврале 2025 года венесуэльцы оставались самой большой группой людей, искавших убежище (8 345 заявителей, впервые обратившихся за убежищем), за ними следовали афганцы (5 610) и граждане Сирии (4 630).
Испания, Германия, Франция и Италия получили 77% заявителей, впервые обратившихся за помощью. Испания (12 805), Германия (11 185), Франция (10 725) и Италия (10 715) получили наибольшее количество заявителей, впервые обратившихся за убежищем, что составляет 77% от всех заявителей, впервые обратившихся за убежищем в ЕС.
Общий показатель заявителей, впервые обратившихся за убежищем, в ЕС в феврале 2025 года составил 13,2 на сто тысяч человек. По сравнению с населением каждой страны ЕС (по состоянию на 1 января 2024 года), самые высокие показатели заявителей, впервые обратившихся за убежищем, были зафиксированы в Греции (40,2), опережая Испанию (26,3) и Люксембург (25,6).
1720 несовершеннолетних без сопровождения подали ходатайство о предоставлении убежища.
В феврале 2025 года в общей сложности 1720 несовершеннолетних без сопровождения впервые подали заявки на получение убежища в ЕС, большинство из которых были выходцами из Сирии (300), Афганистана (210) и Египта (200).
Страной ЕС, получившей наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища от несовершеннолетних без сопровождения, была Германия (575), за ней следовали Испания (330) и Греция (245).
Дополнение
Польша: данные о несовершеннолетних без сопровождения отсутствуют. Как следствие, Польша не включена в расчет. Напомним, из-за нехватки финансирования, в частности от США, миллионы беженцев окажутся под угрозой насилия и эксплуатации. ООН призывает к увеличению гуманитарной помощи для предотвращения катастрофы.
Ранее УНН писал, что агентство ООН по делам беженцев вынуждено уменьшить поддержку украинцев из-за сокращения донорской помощи, в частности приостановки финансирования от США, что составляет 40% в 2025.