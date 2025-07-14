Министерство обороны Польши вызывает 235 тысяч граждан на ВВК - СМИ

Министерство обороны Польши вызывает на медицинские осмотры 235 тысяч граждан - среди них мужчины, женщины, а также лица старше 50 лет. Военные квалификационные комиссии будут работать со 2 февраля по 30 апреля 2026 года. Цель кампании - обновление учета и определение пригодности к службе, однако она не является эквивалентом мобилизации. Об этом пишет Wyborcza, передает УНН.

Примерно 235 000 поляков получат повестки о явке в военную комиссию. Эти повестки будут поступать получателям, начиная с января следующего года, а период военной квалификации продлится со 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением государственных праздников. Они будут доставлены с уведомлением о вручении. Цель состоит в определении физической и психической пригодности к военной службе. Министерство национальной обороны только что представило проект постановления по этому вопросу - говорится в публикации.

Кто должен пройти ВВК

Как указано, среди тех, кто должен пройти медицинскую комиссию - "мужчины и отдельная группа женщин в возрасте старше 19 лет". После - они пройдут собеседование с военным представителем и будут внесены в военный учет. Каждый призывник получит звание рядового, но не военный билет. Он будет выдаваться только добровольцам, желающим вступить в армию. Добровольцев, не заинтересованных в военной службе, переведут в так называемый пассивный резерв.

Военные категории

Как объясняет издание, на основе квалификации каждый участник получит так называемую военную категорию. Существует четыре такие категории, обозначенные буквами алфавита:

А – годен к действительной военной службе;

Б – временно не годен к военной службе;

D – не годен к действительной военной службе в мирное время, за исключением определенных должностей;

E – постоянно и полностью не годен к действительной военной службе в мирное и военное время.

В этом положении Министерство национальной обороны Польши также определило возрастные группы и лиц, которые должны явиться перед комиссиями в течение следующего календарного года. Это, как указано, будут:

19-летние мужчины (2007 года рождения), так называемая базовая возрастная группа;

мужчины в возрасте 20-24 лет (2002-2006 годов рождения), так называемые старшие поколения, которые еще не выполнили обязанность по прохождению военной квалификации и поэтому не имеют заявленной категории годности к действительной военной службе;

лица, которые в 2024-2025 годах были признаны временно негодными к военной службе (категории дееспособности от B6 до B24), если срок нетрудоспособности истекает до окончания военного квалификационного периода в 2026 году. Повторный вызов этой категории лиц на военную квалификацию и прохождение ими медицинских осмотров позволит вынести окончательное решение об их зачислении в категории дееспособности A, D или E с вытекающими из этого последствиями.

Армия также будет рассылать письма с приглашениями на ВВК женщинам военных специальностей и тем, кто получает образование в этих областях, указанным законом возрастных групп. А именно:

женщины, родившиеся в 1999-2007 годах, имеющие квалификацию, необходимую для военной службы, но еще не подавшие заявки на получение военной квалификации;

женщины, обучающиеся для получения этих квалификаций и завершающие обучение по специальностям или завершающие обучение по профессиям, полезным в военном деле, в 2025/2026 учебном году.

Кого из женщин призовут на военную службу в 2026 году

ВВК в Польше должны пройти женщины, имеющие:

медицинские профессии;

ветеринарную профессию;

морскую;

авиационную;

профессии психолога, реабилитолога, рентгенолога, лабораторного диагноста, IT-специалиста, телеинформатика, штурмана и переводчика.

Важно, что в следующем году пройти военную квалификацию должны также:

18-летние добровольцы, которые вызвались сами;

все, кто еще не получил определенную военную категорию, даже если им уже исполнилось или исполнится до конца года 60 лет.

Что включает ВВК

Во время комиссии проводится базовый медицинский осмотр: измеряют артериальное давление, рост и вес, проверяют зрение, берут анализы крови и мочи. С 2023 года обязательным стало также обследование психолога, невролога и ЛОР-врача. Кроме того, медики оценивают общее состояние кожи. Осмотр проходит в нижнем белье. Врач может попросить снять белье только при наличии обоснованной медицинской необходимости, которую невозможно проверить другим способом.

Штраф за неявку

За неявку предусмотрен штраф - от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых. В случае игнорирования повестки полиция может доставить лицо в комиссию принудительно. Также возможно внесение в реестр уклонистов и административное наказание, в том числе арест.

Если человек не может прийти в назначенный день, он обязан предупредить об этом главу гмины или мэра не позднее даты, указанной в повестке. В этом случае необходимо объяснить причину отсутствия, после чего ему назначат новую дату и место прохождения квалификации.

Военная квалификация не равнозначна призыву в армию - подчеркивает издание.

Отмечено, что "в Польше есть профессиональная армия и добровольная военная служба по призыву для людей, которые никогда раньше не служили в армии". Желающие могут пройти военную подготовку и в будущем вступить в резерв или профессиональную армию.

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