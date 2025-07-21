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Financial Times
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Польща купує частку в Iceye - компанії, що відстежує російські війська в Україні

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Польща завершує переговори про придбання частки в супутниковій компанії Iceye, яка стала відомою завдяки відстеженню переміщень російських військ. Ця інвестиція додасть до 550 мільйонів доларів, залучених компанією, яка оцінюється в понад 1 мільярд доларів.

Польща купує частку в Iceye - компанії, що відстежує російські війська в Україні

Польща планує придбати частку в супутниковій компанії Iceye, яка стала відомою завдяки відстеженню переміщень російських військ у напрямку України, оскільки геополітична напруженість підвищує попит на знімки військового характеру, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Варшава перебуває на завершальній стадії переговорів щодо придбання частки в компанії Iceye, заявив головний виконавчий директор компанії Рафал Моджевський, не розкриваючи розміру інвестицій. За його словами, вливання коштів додасть 550 мільйонів доларів, залучених від інвесторів на сьогодні.

Заснована у 2014 році Моджевським та фінським партнером Пеккою Лаурілою як постачальник радіолокаційних знімків переміщення крижаних блоків для арктичних судноплавних компаній, компанія Iceye стала постачальником військового обладнання після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Її оцінка "значно зросла" на понад 1 мільярд доларів, сказав Моджевський.

Вона є однією з багатьох компаній, які прагнуть скористатися очікуваним європейськими урядами зростанням витрат на оборону після того, як президент США Дональд Трамп тиснув на європейські країни, щоб ті взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Моджевський розповів Financial Times, що приватна компанія Iceye, яку він і Лауріла створили за підтримки Центру підприємництва Університету Аалто, коли були студентами, хоче розширити свої виробничі потужності щонайменше в чотири рази, щоб задовольнити зростаючий попит на свої супутники.

Інвестиції Польщі будуть спрямовані через національний банк розвитку та є наслідком придбання Міністерством оборони у травні шести супутників Iceye за 230 мільйонів доларів. Вони використовують технологію радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR) для зйомки зображень вночі та крізь хмарність - можливості, якої бракує звичайним та більшим оптичним супутникам.

Що відомо про Ісеуе

Iceye надала Україні зображення переміщень російських військ напередодні повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, а минулого року підписала меморандум про співпрацю для зміцнення співпраці з Києвом.

Компанія запустила 54 супутники, виробництво кожного з яких коштує близько 20 мільйонів доларів, приблизно половина з яких керується національними силами оборони країн-партнерів, включаючи Нідерланди, Фінляндію, Бразилію та Португалію.

Вона також має партнерство для інтеграції свого космічного апарату в кластер супутників BAE Systems та спільне підприємство зі Space42 для виробництва в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Доповнення

Міністерство оборони Польщі викликає 235 тисяч громадян, включаючи чоловіків, жінок та осіб старше 50 років, на медичні огляди з 2 лютого до 30 квітня 2026 року. Метою є оновлення обліку та визначення придатності до служби, що не є мобілізацією.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
ICEYE
Financial Times
Бразилія
Дональд Трамп
Фінляндія
Нідерланди
Португалія
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Польща
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