Пытала и убила сына-инвалида - на Тернопольщине женщину приговорили к 12 годам

Мать морила голодом и задушила 5-летнего сына-инвалида на Чортковщине. Суд назначил женщине наказание, но прокуратура требует более сурового приговора.

В Тернопольской области прокуроры доказали в суде вину жительницы одного из сел Чортковского района в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, и умышленном убийстве малолетнего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Мальчик родился в 2022 году: на момент смерти ему было 5 лет. С детства он имел врожденные патологии и тяжелое заболевание. Также он нуждался в постоянном уходе, лечении и медицинском наблюдении. Несмотря на это, мать фактически не обеспечивала ребенку надлежащего попечения.

По данным следствия, после оформления социальной помощи в 2022 году женщина ни разу не обращалась в медицинские учреждения, хотя мальчик нуждался в регулярном лечении. В течение трех дней перед смертью ребенок находился в квартире один, несмотря на свое беспомощное состояние. Вернувшись домой после длительного отсутствия, женщина задушила сына.

Эксперты также установили, что перед смертью ребенок несколько дней не получал пищи. В то же время отца мальчика, который с 2021 года проходит службу в ВСУ, признали потерпевшим.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Сама злоумышленница свою вину не признала и не раскаялась.

Прокуратура будет ходатайствовать о более суровом наказании в апелляционном суде.

Суд в Запорожье вынес приговор двум жителям Мелитопольского района, которые похитили, пытали и жестоко убили 11-летнего мальчика и 48-летнюю женщину в 2021 году. Оба получили пожизненное лишение свободы.

Евгений Устименко

