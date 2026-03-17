Катувала і вбила сина з інвалідністю - на Тернопільщині жінку засудили до 12 років

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 26040 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 45755 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 32376 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 33838 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 30496 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 45518 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 17640 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 16668 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 27514 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підлітки подали до суду на компанію Маска через порнографічні зображення, створені Grok17 березня, 00:17 • 14587 перегляди
Трамп попросив Китай відкласти саміт із Сі через війну з Іраном17 березня, 01:00 • 11774 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті06:01 • 14910 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 8072 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії07:37 • 5452 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 30869 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 45518 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 39005 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 41116 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 46140 перегляди
УНН Lite
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 8160 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 38556 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 48606 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 52576 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 58316 перегляди
Катувала і вбила сина з інвалідністю - на Тернопільщині жінку засудили до 12 років

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Мати морила голодом та задушила 5-річного сина з інвалідністю на Чортківщині. Суд призначив жінці покарання, але прокуратура вимагає суворішого вироку.

Катувала і вбила сина з інвалідністю - на Тернопільщині жінку засудили до 12 років

У Тернопільській області прокурори довели в суді провину жительки одного із сіл Чортківського району у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві малолітнього сина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Хлопчик народився в 2022 році: на момент смерті йому було 5 років. З дитинства він мав вроджені патології та тяжке захворювання. Також він потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Попри це, мати фактично не забезпечувала дитині належного піклування.

За даними слідства, після оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів, хоча хлопчик потребував регулярного лікування. Впродовж трьох днів перед смертю дитина перебувала у квартирі сама, попри свій безпорадний стан. Повернувшись додому після тривалої відсутності, жінка задушила сина.

Експерти також встановили, що перед смертю дитина кілька днів не отримувала їжі. Водночас батька хлопчика, який з 2021 року проходить службу в ЗСУ, визнали потерпілим.

Жінку визнали винною і призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Сама зловмисниця свою провину не визнала і не розкаялась.

Прокуратура клопотатиме про більш суворе покарання в апеляційному суді.

Нагадаємо

Суд у Запоріжжі ухвалив вирок двом жителям Мелітопольського району, які викрали, катували та жорстоко вбили 11-річного хлопчика і 48-річну жінку у 2021 році. Обидва отримали довічне позбавлення волі.

Євген Устименко

