Катувала і вбила сина з інвалідністю - на Тернопільщині жінку засудили до 12 років
Мати морила голодом та задушила 5-річного сина з інвалідністю на Чортківщині. Суд призначив жінці покарання, але прокуратура вимагає суворішого вироку.
У Тернопільській області прокурори довели в суді провину жительки одного із сіл Чортківського району у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві малолітнього сина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Хлопчик народився в 2022 році: на момент смерті йому було 5 років. З дитинства він мав вроджені патології та тяжке захворювання. Також він потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Попри це, мати фактично не забезпечувала дитині належного піклування.
За даними слідства, після оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів, хоча хлопчик потребував регулярного лікування. Впродовж трьох днів перед смертю дитина перебувала у квартирі сама, попри свій безпорадний стан. Повернувшись додому після тривалої відсутності, жінка задушила сина.
Експерти також встановили, що перед смертю дитина кілька днів не отримувала їжі. Водночас батька хлопчика, який з 2021 року проходить службу в ЗСУ, визнали потерпілим.
Жінку визнали винною і призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Сама зловмисниця свою провину не визнала і не розкаялась.
Прокуратура клопотатиме про більш суворе покарання в апеляційному суді.
Суд у Запоріжжі ухвалив вирок двом жителям Мелітопольського району, які викрали, катували та жорстоко вбили 11-річного хлопчика і 48-річну жінку у 2021 році. Обидва отримали довічне позбавлення волі.