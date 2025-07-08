Первый препарат для лечения малярии у младенцев одобрен к применению

Первый препарат от малярии, пригодный для младенцев и очень маленьких детей, одобрен для использования. Ожидается, что он будет внедрен в африканских странах в течение нескольких недель. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Отмечается, что до сих пор не было одобренных лекарств от малярии специально для младенцев. Вместо этого их лечили версиями, разработанными для детей старшего возраста, что создает риск передозировки.

Полмиллиона смертей в 2023 году

В 2023 году — году, за который доступны новейшие данные — малярия была связана с примерно 597 000 смертей.

Почти все смерти произошли в Африке, и около трех четвертей из них были детьми в возрасте до пяти лет.

Лечение малярии для детей существует, но до сих пор не было специально предназначенного для самых маленьких младенцев и маленьких детей, которые весят менее 4,5 кг или около 10 фунтов.

Вместо этого их лечили препаратами, предназначенными для детей старшего возраста.

Но это создает риски, поскольку дозы для этих детей старшего возраста могут быть опасными для младенцев, функции печени которых еще развиваются, а организмы которых по-разному перерабатывают лекарства - отмечает издание.

Эксперты говорят, что это привело к тому, что называют "пробелом в лечении".

Теперь новый препарат, разработанный фармацевтической компанией Novartis, был одобрен швейцарскими властями и, вероятно, будет внедрен в регионах и странах с самыми высокими показателями заболеваемости малярией в течение нескольких недель.

Novartis планирует внедрить его преимущественно на некоммерческой основе.

Самые маленькие и самые уязвимые

Генеральный директор компании Вас Нарасимхан говорит, что это важный момент.

"Более трех десятилетий мы придерживаемся курса борьбы с малярией, неустанно работая над достижением научных прорывов там, где они больше всего нужны."

"Вместе с нашими партнерами мы гордимся тем, что продвинулись дальше в разработке первого клинически проверенного метода лечения малярии для новорожденных и маленьких детей, гарантируя, что даже самые маленькие и самые уязвимые дети наконец смогут получить надлежащую им помощь".

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Препарат, известный в некоторых странах как Coartem Baby или Riamet Baby, был разработан компанией Novartis в сотрудничестве с Medicines for Malaria Venture (MMV), швейцарской некоммерческой организацией, которую изначально поддерживали правительства Великобритании, Швейцарии и Нидерландов, а также Всемирный банк и Фонд Рокфеллера.

Восемь африканских стран также приняли участие в оценке и испытаниях препарата, и ожидается, что они будут среди первых, кто получит к нему доступ.

Мартин Фитчет, генеральный директор MMV, говорит, что это еще один важный шаг на пути к прекращению огромного числа жертв малярии.

Дополнение

Малярия - одна из самых смертоносных болезней в мире, особенно среди детей. Но с помощью правильных ресурсов и сосредоточенности ее можно искоренить.

"Одобрение препарата Коартем Бэби обеспечивает необходимый препарат с оптимизированной дозой для лечения группы пациентов, которой ранее не управляли, и предлагает ценное дополнение к арсеналу противомалярийных препаратов".

Доктор Марвелл Браун, доцент Школы здравоохранения, медицины и наук о жизни Университета Хартфордшира, говорит, что это следует рассматривать как большой прорыв в спасении жизней младенцев и маленьких детей.

"Уровень смертности от малярийных инфекций, особенно в странах Африки к югу от Сахары, чрезвычайно высок — более 76% смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет".

"Увеличение смертности от малярии еще больше усиливается у детей, рожденных с серповидноклеточной анемией, главным образом из-за слабой иммунной системы."

"С точки зрения общественного здравоохранения, осуществление этой некоммерческой деятельности Novartis может помочь уменьшить неравенство в доступе к здравоохранению".

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