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В Украине в прошлом году зафиксировали 4 случая инфицирования малярией: симптомы заболевания, которое передается через укусы комаров

Киев • УНН

 • 536 просмотра

В 2024 году в Украине зарегистрировано 4 случая малярии, все они завезены из других стран. Передача малярии комарами в Украине не происходит, но важно обращаться к врачу при симптомах после путешествий.

В Украине в прошлом году зафиксировали 4 случая инфицирования малярией: симптомы заболевания, которое передается через укусы комаров

В Украине за 2004 год зафиксировали 4 случая передачи тропической инфекции - малярии. Болезнь поражает людей в более чем 90 странах мира, в основном, в Африке, Азии, Северной и Южной Америке. Для Украины это редкий патоген, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, все 4 зарегистрированных случая инфицирования в 2024 году — завезены. В Украине передача малярии комарами не происходит.

По данным ВОЗ, в 2023 году от этой инфекции умерло примерно 597 000 человек.

Малярия передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles. Болезнь также может передаваться через переливание инфицированной крови, трансплантацию органов, совместное использование нестерильных игл или от матери к ребенку во время беременности. В то же время, воздушно-капельным путем инфекция не распространяется.

Количество случаев малярии выросло на 11 млн: дети Африки страдают больше всего11.12.24, 15:21 • 16354 просмотра

Симптомы болезни часто похожи на простуду. Может наблюдаться повышение температуры тела, озноб, внезапное обильное потоотделение, головная и мышечная боль, быстрая утомляемость. Могут возникать и нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея.

Если такие симптомы появились, а человек посещал страны, где распространена инфекция, в ЦОЗ советуют немедленно сообщить об этом врачу. Важно начать лечение в течение первых 24 часов после появления симптомов.

Напомним

Ежегодно 25 апреля отмечают также Всемирный день борьбы против малярии – тяжелого инфекционного паразитарного заболевания, который основала Всемирная организация здравоохранения в 2007 году. Дата празднования совпадает с Днем борьбы с малярией в Африке.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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