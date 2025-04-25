Міжнародний День ДНК та Світла пятниця: що ще відзначають 25 квітня

Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний День ДНК та п'ятий день Пасхального тижня, який називають Світлою П'ятницею, пише УНН.

Міжнародний День ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу визнають важливість генетичних наукових досягнень, відзначаючи Міжнародний День ДНК. Така дата вибрана не випадково, адже саме 25 квітня 1953 року у науковому журналі з'явилась публікація з результатами дослідження структури молекули ДНК. У 2010 році американський Національний інститут дослідження геному людини ініціював те, щоб свято набуло міжнародного статусу.

У цей день в багатьох медвишах для студентів, аспірантів та педагогів проводять наукові семінари та лекції, присвячені сучасним досягненням у генетиці. Також у цей день проводять наукові зустрічі та конференції, де теоретики та практики обговорюють розвиток та здобутки цієї науки.

Міжнародний день фінансової незалежності

25 квітня в Україні та у світі відзначають Міжнародний день фінансової незалежності. Це свято має на меті підкреслити роль ефективного фінансового планування. Також воно наголошує на тому, що кожен несе відповідальність за своє фінансове становище. Свято має надихнути на здобуття освіти, планування свого життя та кар'єри на шляху до фінансової стабільності.

Окрім цього Міжнародний день фінансової незалежності згуртовує людей задля спільного прагнення до фінансової свободи та процвітання.

День обізнаності про батьківське відчуження

Батьківське відчуження – це процес, коли один з батьків навмисно створює у дитини негативний образ іншого з батьків, чим відштовхує малечу від нього. Цей день має на меті підвищити у суспільстві обізнаність щодо цього явища та посприяти готовності батьків знайти більш ефективні способи комунікації між собою, аби не травмувати дитину.

Відзначати День обізнаності про батьківське відчуження започаткував Сарві Емо з Канади у 2005 році. Він на своєму досвіді відчув травмуючи наслідки цієї практики й вирішив розповсюдити інформацію про неї, аби просвітити громадськість. З моменту свого заснування цей день став всесвітнім святом.

Всесвітній день жіночого здоров’я

Свято було започатковано 8 травня 1987 року під час V Міжнародної наради з питань жіночого здоров’я у Коста-Ріці. Це була перша спроба створити глобальну платформу для обговорення проблем жіночого здоров'я та гендерної рівності в галузі охорони здоров'я.

З наступного року та надалі Всесвітній день жіночого здоров’я щорічно відзначається 25 квітня. Цей день має на меті нагадати жінкам про величезне значення щорічних обстежень та заохотити їх регулярно дбати про своє здоров'я, адже вони гарантують майбутнє, виношуючи та народжуючи дітей.

У цей день зазвичай проводяться різноманітні освітні заходи та акції, спрямовані на покращення умов для жінок у галузі охорони здоров'я.

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Всесвітній день боротьби проти малярії

Щороку 25 квітня відзначають також Всесвітній день боротьби проти малярії – тяжкого інфекційного паразитарного захворювання, який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2007 році. Дата святкування збігається із Днем боротьби з малярією в Африці.

Цей день має на меті привернути увагу суспільства до важливості профілактики задля запобігання хворобі та розповсюдження інформації про засоби її лікування. Ще однією ціллю є залучення громадськості до розв'язання проблеми поширення малярії.

Ситуація із захворюваністю на малярію у світі залишається нестійкою. У 2020 році було зареєстровано 241 млн випадків захворювання на малярію, з них 627 тисяч людей – померли. Найчастіше випадки фіксують в Африці, Південно-Східній Азії та Південній Америці.

У європейських країнах "місцева" малярія була ліквідована в 1960-х роках, проте останнім часом через військові конфлікти, розвиток міжнародного бізнесу та популяризацію туризму, малярія дедалі частіше розповсюджується і в Європі.

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Світла п’ятниця

П'ятий день Пасхального тижня цього року припадає на 25 квітня. У Світлу п’ятницю вшановують ікону Божої Матері "Живоносне джерело", яка була написана з мармурової статуї. Скульптура Богородиці теж з'явилась не випадково, з її появою пов'язана легенда. За оповіданням у 450 році від Різдва Христового майбутній римський імператор Лев I почув голос Пресвятої Діви Марії у гаю неподалік Константинополя. Він пішов за голосом і дістався джерела. Після сходження на престол, Лев побудував на цьому місці храм на честь Богородиці й назвав його "Живоносне джерело".

День святого апостола і євангеліста Марка

25 квітня віряни також відзначають День пам'яті апостола і євангеліста Марка, який народився у Римській імперії у I столітті. Марк був учнем апостолів Петра і Павла. Після смерті апостолів, Марк проповідував у Єгипті й заснував там Олександрійську Церкву та став першим Єпископом Олександрії. Він також був одним з 70 апостолів та написав Євангеліє від Марка. 31 січня 829 року його мощі були привезені з Олександрії до Венеції.

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