Міжнародний День ДНК та Світла пятниця: що ще відзначають 25 квітня

$41.670.15
47.540.17
ukenru
рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 16651 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 48263 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 55179 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 72656 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

23 квітня, 17:58 • 167301 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 181599 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 256848 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 111222 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 202664 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 62457 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1м/с
73%
746 мм
Популярнi новини

У МЗС та дипустановах України по всьому світу приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару рф по Києву

24 квітня, 17:49 • 10368 перегляди

ВАКС взяв під варту ексголову ДФС Насірова із заставою у 40 млн грн

24 квітня, 18:02 • 6438 перегляди

Удар по Костянтинівці: 12-річна дівчинка загинула, тікаючи в укриття

24 квітня, 18:34 • 13003 перегляди

Британія може скасувати плани відправки військ в Україну - The Times

24 квітня, 19:18 • 5304 перегляди

У Києві тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару: деталі

24 квітня, 20:19 • 5580 перегляди
Публікації

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 88796 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 256855 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 149026 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 202667 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 153165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Сіріл Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Південна Африка

Франція

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 23249 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 31747 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 64402 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 94555 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 59465 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

The New York Times

9K720 Iskander

КАБ-250

Міжнародний День ДНК та Світла пятниця: що ще відзначають 25 квітня

Київ • УНН

 • 226 перегляди

25 квітня відзначають День ДНК, фінансової незалежності, обізнаності про батьківське відчуження та інші події. Також сьогодні Світла п’ятниця та день апостола Марка.

Міжнародний День ДНК та Світла пятниця: що ще відзначають 25 квітня

Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний День ДНК та п'ятий день Пасхального тижня, який називають Світлою П'ятницею, пише УНН.

Міжнародний День ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу визнають важливість генетичних наукових досягнень, відзначаючи Міжнародний День ДНК. Така дата вибрана не випадково, адже саме 25 квітня 1953 року  у науковому журналі з'явилась публікація з результатами дослідження структури молекули ДНК. У 2010 році американський Національний інститут дослідження геному людини ініціював те, щоб свято набуло міжнародного статусу.

У цей день в багатьох медвишах для студентів, аспірантів та педагогів проводять наукові семінари та лекції, присвячені  сучасним досягненням у генетиці. Також у цей день проводять наукові зустрічі та конференції, де теоретики та практики обговорюють розвиток та здобутки цієї науки.

Міжнародний день фінансової незалежності

25 квітня в Україні та у світі відзначають Міжнародний день фінансової незалежності. Це свято має на меті підкреслити роль ефективного фінансового планування. Також воно наголошує на тому, що кожен несе відповідальність за своє фінансове становище. Свято має надихнути на здобуття освіти, планування свого життя та кар'єри на шляху до фінансової стабільності.

Окрім цього Міжнародний день фінансової незалежності згуртовує людей задля спільного прагнення до фінансової свободи та процвітання.

День обізнаності про батьківське відчуження

Батьківське відчуження – це процес, коли один з батьків навмисно створює у дитини негативний образ іншого з батьків, чим відштовхує малечу від нього. Цей день має на меті підвищити у суспільстві обізнаність щодо цього явища та посприяти готовності батьків знайти більш ефективні способи комунікації між собою, аби не травмувати дитину.

Відзначати День обізнаності про батьківське відчуження започаткував Сарві Емо з Канади у 2005 році. Він на своєму досвіді відчув травмуючи наслідки цієї практики й вирішив розповсюдити інформацію про неї, аби просвітити громадськість. З моменту свого заснування цей день став всесвітнім святом.

Всесвітній день жіночого здоров’я

Свято було започатковано 8 травня 1987 року під час V Міжнародної наради з питань жіночого здоров’я у Коста-Ріці. Це була перша спроба створити глобальну платформу для обговорення проблем жіночого здоров'я та гендерної рівності в галузі охорони здоров'я.

З наступного року та надалі Всесвітній день жіночого здоров’я щорічно відзначається 25 квітня. Цей день має на меті нагадати жінкам про величезне значення щорічних обстежень та заохотити їх регулярно дбати про своє здоров'я, адже вони гарантують майбутнє, виношуючи та народжуючи дітей.

У цей день зазвичай проводяться різноманітні освітні заходи та акції, спрямовані на покращення умов для жінок у галузі охорони здоров'я.

ООН: скорочення іноземної допомоги урядом США загрожує зростанням материнської смертності07.04.25, 10:42 • 10503 перегляди

Всесвітній день боротьби проти малярії

Щороку 25 квітня відзначають також Всесвітній день боротьби проти малярії – тяжкого інфекційного паразитарного захворювання, який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2007 році. Дата святкування збігається із Днем боротьби з малярією в Африці.

Цей день має на меті привернути увагу суспільства до важливості профілактики задля запобігання хворобі та розповсюдження інформації про засоби її лікування. Ще однією ціллю є залучення громадськості до розв'язання проблеми поширення малярії.

Ситуація із захворюваністю на малярію у світі залишається нестійкою.  У 2020 році було зареєстровано 241 млн випадків захворювання на малярію, з них 627 тисяч людей – померли. Найчастіше випадки фіксують в Африці, Південно-Східній Азії та Південній Америці.

У європейських країнах "місцева" малярія була ліквідована в 1960-х роках, проте останнім часом через військові конфлікти, розвиток міжнародного бізнесу та популяризацію туризму, малярія дедалі частіше розповсюджується і в Європі.

ВООЗ б'є на сполох: випадки дитячого туберкульозу в Європі зросли на 10%24.03.25, 10:38 • 18509 переглядiв

Світла п’ятниця

П'ятий день Пасхального тижня цього року припадає на 25 квітня. У Світлу п’ятницю вшановують ікону Божої Матері "Живоносне джерело", яка була написана з мармурової статуї. Скульптура Богородиці теж з'явилась не випадково, з її появою пов'язана легенда. За оповіданням у 450 році від Різдва Христового майбутній римський імператор Лев I почув голос Пресвятої Діви Марії у гаю неподалік Константинополя. Він пішов за голосом і дістався джерела. Після сходження на престол, Лев побудував на цьому місці храм на честь Богородиці й назвав його "Живоносне джерело".

День святого апостола і євангеліста Марка

25 квітня віряни також відзначають День пам'яті апостола і євангеліста Марка, який народився у Римській імперії у I столітті. Марк був учнем апостолів Петра і Павла. Після смерті апостолів, Марк проповідував у Єгипті й заснував там Олександрійську Церкву та став першим Єпископом Олександрії. Він також був одним з 70 апостолів та написав Євангеліє від Марка. 31 січня 829 року його мощі були привезені з Олександрії до Венеції.

Труну Папи Франциска запечатають у п'ятницю ввечері24.04.25, 11:56 • 3528 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Суспільство
Олександрія
Папа Франциск
Африка
Єгипет
Україна
Brent
$66.76
Bitcoin
$92,993.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,359.55
Ethereum
$1,744.48