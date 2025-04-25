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Международный День ДНК и Светлая пятница: что еще отмечают 25 апреля

Киев • УНН

 • 212 просмотра

25 апреля отмечают День ДНК, финансовой независимости, осведомленности о родительском отчуждении и другие события. Также сегодня Светлая пятница и день апостола Марка.

Международный День ДНК и Светлая пятница: что еще отмечают 25 апреля

Сегодня в Украине отмечают Международный День ДНК и пятый день Пасхальной недели, который называют Светлой Пятницей, пишет УНН.

Международный День ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира признают важность генетических научных достижений, отмечая Международный День ДНК. Такая дата выбрана не случайно, ведь именно 25 апреля 1953 года  в научном журнале появилась публикация с результатами исследования структуры молекулы ДНК. В 2010 году американский Национальный институт исследования генома человека инициировал то, чтобы праздник приобрел международный статус.

В этот день во многих медвузах для студентов, аспирантов и педагогов проводят научные семинары и лекции, посвященные  современным достижениям в генетике. Также в этот день проводят научные встречи и конференции, где теоретики и практики обсуждают развитие и достижения этой науки.

Международный день финансовой независимости

25 апреля в Украине и в мире отмечают Международный день финансовой независимости. Этот праздник имеет целью подчеркнуть роль эффективного финансового планирования. Также он отмечает, что каждый несет ответственность за свое финансовое положение. Праздник должен вдохновить на получение образования, планирование своей жизни и карьеры на пути к финансовой стабильности.

Кроме этого Международный день финансовой независимости сплачивает людей для совместного стремления к финансовой свободе и процветанию.

День осведомленности о родительском отчуждении

Родительское отчуждение – это процесс, когда один из родителей намеренно создает у ребенка негативный образ другого родителя, чем отталкивает малыша от него. Этот день имеет целью повысить в обществе осведомленность об этом явлении и способствовать готовности родителей найти более эффективные способы коммуникации между собой, чтобы не травмировать ребенка.

Отмечать День осведомленности о родительском отчуждении начал Сарви Эмо из Канады в 2005 году. Он на своем опыте почувствовал травмирующие последствия этой практики и решил распространить информацию о ней, чтобы просветить общественность. С момента своего основания этот день стал всемирным праздником.

Всемирный день женского здоровья

Праздник был основан 8 мая 1987 года во время V Международного совещания по вопросам женского здоровья в Коста-Рике. Это была первая попытка создать глобальную платформу для обсуждения проблем женского здоровья и гендерного равенства в области здравоохранения.

Со следующего года и в дальнейшем Всемирный день женского здоровья ежегодно отмечается 25 апреля. Этот день имеет целью напомнить женщинам об огромном значении ежегодных обследований и поощрить их регулярно заботиться о своем здоровье, ведь они гарантируют будущее, вынашивая и рожая детей.

В этот день обычно проводятся различные образовательные мероприятия и акции, направленные на улучшение условий для женщин в области здравоохранения.

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Всемирный день борьбы против малярии

Ежегодно 25 апреля отмечают также Всемирный день борьбы против малярии – тяжелого инфекционного паразитарного заболевания, который основала Всемирная организация здравоохранения в 2007 году. Дата празднования совпадает с Днем борьбы с малярией в Африке.

Этот день имеет целью привлечь внимание общества к важности профилактики для предотвращения болезни и распространения информации о средствах ее лечения. Еще одной целью является привлечение общественности к решению проблемы распространения малярии.

Ситуация с заболеваемостью малярией в мире остается неустойчивой.  В 2020 году было зарегистрировано 241 млн случаев заболевания малярией, из них 627 тысяч человек – умерли. Чаще всего случаи фиксируют в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

В европейских странах "местная" малярия была ликвидирована в 1960-х годах, однако в последнее время из-за военных конфликтов, развития международного бизнеса и популяризации туризма, малярия все чаще распространяется и в Европе.

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Светлая пятница

Пятый день Пасхальной недели в этом году приходится на 25 апреля. В Светлую пятницу чтят икону Божией Матери "Живоносный источник", которая была написана с мраморной статуи. Скульптура Богородицы тоже появилась не случайно, с ее появлением связана легенда. По рассказу в 450 году от Рождества Христова будущий римский император Лев I услышал голос Пресвятой Девы Марии в роще неподалеку Константинополя. Он пошел за голосом и добрался до источника. После восхождения на престол Лев построил на этом месте храм в честь Богородицы и назвал его "Живоносный источник".

День святого апостола и евангелиста Марка

25 апреля верующие также отмечают День памяти апостола и евангелиста Марка, родившегося в Римской империи в I веке. Марк был учеником апостолов Петра и Павла. После смерти апостолов Марк проповедовал в Египте и основал там Александрийскую Церковь и стал первым Епископом Александрии. Он также был одним из 70 апостолов и написал Евангелие от Марка. 31 января 829 года его мощи были привезены из Александрии в Венецию.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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