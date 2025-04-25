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В Україні торік зафіксували 4 випадки інфікування малярією: симптоми захворювання, яке передається через укуси комарів

Київ • УНН

 • 880 перегляди

У 2024 році в Україні зареєстровано 4 випадки малярії, усі вони завезені з інших країн. Передавання малярії комарами в Україні не відбувається, але важливо звертатися до лікаря при симптомах після подорожей.

В Україні торік зафіксували 4 випадки інфікування малярією: симптоми захворювання, яке передається через укуси комарів

В Україні за 2004 рік зафіксували 4 випадки передачі тропічної інфекції - малярії. Хвороба вражає людей у понад 90 країн світу, здебільшого, Африці, Азії, Північній та Південній Америці. Для України це рідкісний патоген, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними ЦГЗ, всі 4 зареєстровані випадки інфікування у 2024 році — завезені. В Україні передавання малярії комарами не відбувається.

За даними ВООЗ, у 2023 році від цієї інфекції померло приблизно 597 000 людей.

Малярія передається через укуси інфікованих комарів роду Anopheles. Хвороба також може передаватися через переливання інфікованої крові, трансплантацію органів, спільне використання нестерильних голок або від матері до дитини під час вагітності. У той же час, повітряно-крапельним шляхом інфекція не розповсюджується.

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Симптоми хвороби часто схожі на застуду. Може спостерігатися підвищення температури тіла, озноб, раптове рясне потовиділення, головний та м'язовий біль, швидка втомлюваність. Можуть виникати і порушення травлення: нудота, блювання, діарея.

Якщо такі симптоми з’явились, а людина відвідувала країни, де розповсюджена інфекція, у ЦГЗ радять негайно повідомити про це лікарю. Важливо розпочати лікування упродовж перших 24 годин після появи симптомів.

Нагадаємо

Щороку 25 квітня відзначають також Всесвітній день боротьби проти малярії – тяжкого інфекційного паразитарного захворювання, який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2007 році. Дата святкування збігається із Днем боротьби з малярією в Африці.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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