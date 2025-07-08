Перший препарат для лікування малярії у немовлят схвалено для використання

Перший препарат від малярії, придатний для немовлят та дуже маленьких дітей, схвалено для використання. Очікується, що його буде впроваджено в африканських країнах протягом кількох тижнів. Про це повіідомляє BBC, пише УНН.

Зазначається, що досі не було схвалених ліків від малярії спеціально для немовлят. Натомість їх лікували версіями, розробленими для дітей старшого віку, що створює ризик передозування.

Півмільйона смертей у 2023 році

У 2023 році - році, за який доступні найновіші дані - малярія була пов'язана з приблизно 597 000 смертей.

Майже всі смерті сталися в Африці, і близько трьох чвертей з них були дітьми віком до п'яти років.

Лікування малярії для дітей існує, але досі не було спеціально призначеного для найменших немовлят та маленьких дітей, які важать менше 4,5 кг або близько 10 фунтів.

Натомість їх лікували препаратами, призначеними для дітей старшого віку.

Але це створює ризики, оскільки дози для цих дітей старшого віку можуть бути небезпечними для немовлят, функції печінки яких ще розвиваються, а організми яких по-різному переробляють ліки - зазначає видання.

Експерти кажуть, що це призвело до того, що називають "прогалиною в лікуванні".

Тепер новий препарат, розроблений фармацевтичною компанією Novartis, був схвалений швейцарською владою і, ймовірно, буде впроваджений у регіонах і країнах з найвищими показниками захворюваності на малярію протягом кількох тижнів.

Novartis планує запровадити його переважно на некомерційній основі.

Найменші та найвразливіші

Генеральний директор компанії Вас Нарасімхан каже, що це важливий момент.

"Понад три десятиліття ми дотримуємося курсу боротьби з малярією, невпинно працюючи над досягненням наукових проривів там, де вони найбільше потрібні."

"Разом з нашими партнерами ми пишаємося тим, що пройшли далі у розробці першого клінічно перевіреного методу лікування малярії для новонароджених та маленьких дітей, гарантуючи, що навіть найменші та найвразливіші діти нарешті зможуть отримати належну їм допомогу".

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Препарат, відомий у деяких країнах як Coartem Baby або Riamet Baby, був розроблений компанією Novartis у співпраці з Medicines for Malaria Venture (MMV), швейцарською некомерційною організацією, яку спочатку підтримували уряди Великої Британії, Швейцарії та Нідерландів, а також Світовий банк та Фонд Рокфеллера.

Вісім африканських країн також взяли участь в оцінці та випробуваннях препарату, і очікується, що вони будуть серед перших, хто отримає до нього доступ.

Мартін Фітчет, генеральний директор MMV, каже, що це ще один важливий крок на шляху до припинення величезної кількості жертв малярії.

Доповнення

Малярія - одна з найсмертоносніших хвороб у світі, особливо серед дітей. Але за допомогою правильних ресурсів та зосередженості її можна викорінити.

"Схвалення препарату Коартем Бебі забезпечує необхідний препарат з оптимізованою дозою для лікування групи пацієнтів, якою раніше не керували, та пропонує цінне доповнення до арсеналу протималярійних препаратів".

Доктор Марвелл Браун, доцент Школи охорони здоров'я, медицини та наук про життя Університету Гертфордшира, каже, що це слід розглядати як великий прорив у порятунку життів немовлят та маленьких дітей.

"Рівень смертності від малярійних інфекцій, особливо в країнах Африки на південь від Сахари, надзвичайно високий — понад 76% смертей припадає на дітей віком до п’яти років".

"Збільшення смертності від малярії ще більше посилюється у дітей, народжених із серповидноклітинною анемією, головним чином через слабку імунну систему."

"З точки зору громадського здоров’я, здійснення цієї некомерційної діяльності Novartis може допомогти зменшити нерівність у доступі до охорони здоров’я".

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